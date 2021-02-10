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【彈劾特朗普】據報不滿律師表現 看直播時一度大叫

環球政治 11:58 2021/02/10

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美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾，美國參議院當地時間周二開始展開彈劾審訊。在彈劾審訊首日後，特朗普據報對於特朗普辯護律師團隊的表現極度不滿，甚至對電視直播「大叫」。

參議院周三開始將舉行最高長達32小時辯論，其中特朗普的代表律師於兩天內有16小時的時間向參議院提交案件、較特朗普首次彈劾審訊得到的24小時為短。

拜登禁特朗普取機密情報 歐盟放心與美國分享情報 【下一頁】

CNN引述消息指，特朗普周二對其律師的表現極度不滿，特別是對律師卡斯托（Bruce Castor）「雜亂無章」（rambling）的開場白感到質疑。

卡斯托在參議院發表長達50分鐘的演講，卡斯托花了大部份時間讚揚將擔任陪審員的參議員，形容他們是「非同尋常的人」及「愛國者」，又解釋「謀殺」與「誤殺」之間的區別，卻花了很少的時間談及最重要的問題「到底前總統面臨彈劾，是否符合憲法？」

特朗普辯護律師團隊在最後一刻，才決定調換他們的發言順序。第一位發言的卡斯托，原本計劃在律師舍恩（David Schoen）之後發言。

CNN引述與特朗普關係密切的人們認為，辯護律師團隊的新戰略並不強勁，更形容是一團糟，完全不知卡斯托在做甚麼，但有信心彈劾不會成立。

責任編輯：林嘉莉

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