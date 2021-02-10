【星座創業運】2021年想創業　哪個星座最容易成功？星座塔羅師為你解答

▲ 星座塔羅師楊琳（Anne姐）表示，疫情於去年爆發，大家彷彿對未來失去信心，而塔羅牌除了是現況分析，更是從一個第三者的角度，將你內心知道的東西更客觀地告訴你，助你好好準備及迎接將來。（黃建輝攝）

農曆新年將至，牛年獻瑞，萬象更新！希望在2021年餘下的時間有所發展，必須抓緊時間計劃及執行。

受疫情影響，百業待興，這正正是創業的好時機！星座塔羅師楊琳（Anne姐）就運用塔羅牌，預測今年各星座的運程，當中就包括創業以及事業運程。

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疫情於去年爆發，大家彷彿對未來失去信心，楊琳表示，塔羅牌除了是現況分析，更是從一個第三者的角度，將你內心知道的東西更客觀地告訴你，助你好好準備及迎接將來。「12星座各有不同，可簡單歸類為4大屬性，方便說明理解。」

火象星座（白羊座、獅子座、射手座）

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

火象星座有重生機會

火象星座今年運程相對不太順利，或要先面對失敗，徘徊地獄與天堂，但仍有重生機會。「火象星座塔羅牌占卜中，有『戰車』牌，代表衝鋒陷陣，但要注意調整心態，要正視事業上的失誤，必須有所覺悟。」

楊琳表示，在人際關係與桃花方面，火象星座今年受多方面注目，但亦容易成為「眾矢之的」。「今年條路不容易走，目標雖然高，但要達成則需要好大力氣，且容易迷失。」總結今年火象星座需要自信與信念才能達成目標。「如過往曾創業，今年是重新出發的好機會。」

▲ 星座塔羅師楊琳（Anne姐）表示，土象星座今年創業運最佳，水象星座則與投資有緣。（黃建輝攝）

水象星座與投資有緣

水象星座方面，今年能洞悉先機，直覺很準。「今年與投資甚有緣，但先機自己知道就好，不要四處說，反而對自己有利。」楊琳強調，水象星座今年課題是提升自己，亦有「轉工運」，如能離開自己的舒適圈（comfort zone），不妨一試。「今年適合為自己設立小目標，循序漸進達成，最重要是找到自己的節奏。」

土象星座創業運最高

楊琳表示，土象星座今年適合創業，而設立的目標亦能一一達成。「今年的付出會得到相應的回報，但工作壓力亦大，容易失眠，或需要多與家人相處，有助減壓。」她強調，土象星座人士今年必須用新方法做事，如能快人一步去學習，用全新態度、新平台做事，將會有新突破。「必須維持正面，且有個新的開始，可以好享受今年改變的過程。」

風象星座宜學新技能

最後，風象星座方面，楊琳則稱，風象星座人士或會感到迷失，因為對前途不樂觀。「但前面再難行，都必須前行，因為後面有危險追趕著。」她強調，水象星座需要見步行步，不要停滯不前，最終都會有成功的機會。

楊指出，風象星座今年可多留意從前的老闆、同事，可能有新的工作機會，舊有的人事或能帶來新的工作機會與收入。「建議今年不要怕去學習新的技能，用樂觀玩樂心態去迎接改變，當做到時，自然會有人稱讚。」

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記者：李彥煒