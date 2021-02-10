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【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》遊戲開發商遭黑客入侵　被盜竊遊戲原始碼、公司財務資料

科技 11:10 2021/02/10

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外媒消息指出，CD Projekt Red遊戲開發商的内部網絡遭到黑客入侵，旗下部分遊戲的原始碼數據被竊。

遊戲大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》自公開推出後，因遊戲曾經出現多個漏洞，從而引發一連串風波，甚至更面臨集體訴訟。最近據外媒消息指出，該遊戲開發商的内部網絡遭到黑客入侵，旗下部分遊戲的原始碼數據被竊，並要求該公司交付贖金。

<<【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》又爆醜聞　官方承認電腦版可遭植入惡意代碼

<<【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》推大更新修復問題　反出現更多新Bug

近日，CD Projekt Red遊戲開發商透過社交網站Twitter發文指，近日有黑客非法入侵公司内部網絡，從中盜竊《Cyber​​punk 2077》、《Witcher 3》等遊戲數據，更偷取其中一款《Gwent》的遊戲原始碼。據外媒報道指，黑客聲稱已獲得CD Projekt Red的財務、營運及投資者等數據檔案，並要求該公司在48小時之內與他們聯絡，否則就會出售或公開數據資料。

CD Projekt Red表示，上述的資料已遭加密，目前已在完整備份中恢復相關數據資料，相信不會影響日後的研發進度。另外，CD Projekt Red強調，儲存玩家個人資料的伺服器並沒有受到影響，現時已通知當局有關機構以及IT專家，並表示不會屈服於黑客的勒索行為，也不會與他們進行談判。

責任編輯：李寶如

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