【恒大汽車】恒大汽車發布恒馳7、恒馳8、恒馳　一車未賣市值已破5000億

▲ 恒大汽車發布恒馳7、恒馳8、恒馳9。

恒大汽車 （00708） 再發布新車，恒馳微信公眾號今早發布一則短視頻，宣布正式發布恒馳7、恒馳8、恒馳9三款車型。恒大汽車今早高開逾13%，開市報55.9元，盤中曾高見60.2元，全日收報58.7元，升19%。恒大汽車至今未銷售旗下恒馳汽車，最新市值已達5175億元。

另外，比亞迪 （01211） 升2.7%，報267元，成交額24億元。

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截至目前為止，恒馳已經發布了9款新能源汽車。

恒大聲稱，與全球多家工程技術龍頭戰略合作，同步研發14款車型，此前已發布6款車型，全面覆蓋A到D級所有級別，以及轎車、SUV、MPV等全系列車型。恒大汽車指，按照工業4.0標準打造的上海、廣州兩大基地目前已啟動試生產，預計今年下半年將陸續實現量產。

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編輯：吳敏芳

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