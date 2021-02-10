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【港股市況】恒生指數高開320點　快手科技升逾4%再創新高（不斷更新）

股市 09:38 2021/02/10

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港股市況不斷更新

道指隔晚輕微下跌，港股今早高開逾300點。恒生指數高開320點，開報29796點。快手 （01024） 升逾4%再創新高；騰訊 （00700） 升逾2%；嘉里物流 （00636） 復牌高開9%破頂。

即市走勢：

【09：37】火幣科技 （01611） 跌近4%；雄岸科技 （01647） 跌逾7%。比特幣一度回落至46000美元以下，最新報46269美元。

【09：35】國泰 （00293） 靠穩升近0.2%。國泰公布，董事局決定延遲派付原定於2021年2月16日到期應支付予優先股持有人的股息，涉款近3億元。

【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息　政府：投資國泰時已預留彈性（第二版）

【09：34】中國1月CPI按年跌0.3%；另外，PPI按年升0.3%，符預期。

【09：30】恒大汽車 （00708） 高開逾13%，開報55.9元破頂。恒大汽車旗下品牌「恒馳」公布三款新車「恒馳7」、「恒馳8」及「恒馳9」。

【09：28】協鑫新能源 （00451） 挫一成，開報0.475元。協鑫新能源折讓14%配股還債及營運。

【09：20】恒生指數高開320點，開報29796點。快手 （01024） 升逾4%再創新高；騰訊 （00700） 升逾2%；嘉里物流 （00636） 復牌高開9%破頂。

【09：15】即月期指高開210點，開報29613點。

【09：06】人行公開市場進行200億元人民幣7天期逆回購操作，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠800億元人民幣。

【09：06】恒指黑期升約210點，報29618點。

【08：20】嘉里物流  （00636）  公布，順豐控股以每股18.8元要約價，收購嘉里物流9.31億股股份，相當於已發行股份約51.8%，收購價較嘉里物流停牌前收市價23.45元，折讓19.8%。

嘉里物流獲順豐入主　135億元向嘉里控股出售倉庫、完成後派7.28元特息

【順豐拓版圖】順豐收購嘉里物流51.8%股權、作價175億元　共同在東南亞搭建快遞網絡

【07：45】MSCI公布季度檢討，MSCI中國指數納入14隻股份，港股有微盟  （02013）  、農夫山泉  （09633）  、永升生活服務  （01995）  、九毛九  （09922）  、明源雲  （00909）

【MSCI】微盟、農夫山泉、明源雲、九毛九獲納入MSCI中國指數

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.33元，升0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報758.07元，升17.57元或近2.4%。

【07：30】市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過。美股曾輕微破頂，道指收市微跌9點，報31375點。標指回吐4點，報3911點。納指升20點，報14007點創新高。

港股ADR收報29787點，升310點或1%。

道指微跌9點港股ADR升310點　美滙指數跌0.5%

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 滙豐控股（00005） MSCI中國指數 恒生指數 港股ADR

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【配股潮】協鑫新能源跌逾5% 折讓14%配股籌9.1億元
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