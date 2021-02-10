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【港股市況】恒生指數升562點　快手科技再升逾13%創上市新高（不斷更新）

股市 16:13 2021/02/10

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港股市況不斷更新

科技股加金融股齊造好下，港股重上三萬點關口。恒生指數高開320點，其後大市升幅逐步擴大，恒生指數收報30038點，恒指升562點，收企三萬點，成交1760億元。快手 （01024） 升逾13%；美團 （03690） 升半成；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【港交所新CEO】傳中方對歐冠昇任命有意見　看清投資界對歐冠昇初步評價

【順豐拓版圖】王衛：順豐與嘉里物流「兩個有需要行埋一齊」　物流市場大暫無計劃裁員

【順豐拓版圖】王衛砵蘭街走水貨起家　金融風暴沙士成擴張契機、身家勝李嘉誠

即市走勢：

【16：10】恒生指數收報30038點，升562點，收企三萬點，成交1760億元。快手 （01024） 升逾13%；美團 （03690） 升半成；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前升580點，報30056點。

【15：49】港股升近600點，恒指報30071點　升595點。

【15：32】港股尾市升520點，報29996點。

【15：27】康希諾生物 （06185） 中途停牌，停牌前報410元，升14.5%。

【異動股】大摩升康希諾生物目標價74%　指康希諾疫苗是發展中國家的可靠選擇

【15：10】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至15%，破頂高見409.8元。

【15：00】內地股市全日向上，上證升1.4%；深證升2.1%；創業板指升近2.4%。

【14：33】除康希諾生物 （06185） 外，復星醫藥 （02196） 亦升一成，破頂高見42.3元。

【14：30】港股最新報30002點，升525點。

【14：18】比亞迪 （01211） 午後升逾3%，高見268.8元。

【13：59】大市維持約500點升幅，於30000點水平爭持。

【13：41】康希諾生物 （06185） 升13%，破頂高見405元。

【13：36】泡泡瑪特 （09992） 升逾9%，高見87元。

【13：23】君實 （01877） 升逾4%，高見88.95元。

【新冠肺炎】君實生物：新冠雙抗體療法獲美國FDA緊急使用授權

【13：00】港股午後初段升506點，報29982點。

石SIR今日推介恒生

【12：25】順豐房託提交香港上市申請　王衛擔任主席

【12：20】網易漲半成突破200關、動視暴雪齊升　《暗黑破壞神︰不朽》獲遊戲版號

【12：00】恒生指數半日升512點，報29988點，一度重上30000點水平，成交989億元。快手 （01024） 升逾8%；美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 升逾3%，齊創新高。

【11：43】港股中午收市前升533點，報30009點。

【11：43】科指升2.3%或232點，報10194點。

【11：38】騰訊 （00700） 升逾3%，高見768元見上市新高；美團 （03690） 升半成，高見430元同創新高。

【騰訊股價】騰訊創新高升4% 野村調升目標價至864元、《英雄聯盟手遊》獲批版號

【美團股價】美團高見436.6元再創新高 電商團購APP「團好貨」上線

【11：30】內地股市半日上升，上證升1%；深證升近1.9%；創業板指升近2.2%。

【11：18】港股最新升499點，報29975點。

【10：56】吉利 （00175） 最新轉跌0.3%，低見29元。

【10：35】大市最新升近500點，FI二南方恒指 （07500） 跌逾3%，報4.182元。

【10：17】大市升勢略為回順，恒指升472點，報29948點。

【10：07】中芯國際 （00981） 逆市偏軟，跌0.8%。

【10：05】恒指重上30000點，報30042點，升566點。

【10：04】快手科技 （01024） 升逾9%，高見384.2元新高。

【10：03】恒生指數升500點，再次挑戰30000點水平。

【09：59】美團 （03690） 升近3%，高見421.1元創新高。

【09：56】建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾2%；工行 （01398） 升逾3%。上月人民幣貸款增加3.58萬億元人民幣，創歷史新高。

【09：55】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至逾兩成，破頂高見60元。

【09：53】港交所股價升逾2%　CEO人選落定、首委任外藉人士歐冠昇為行政總裁（第四版）

【港交所新CEO】李小加曾任石油工人記者　阿根廷藉CEO歐冠昇經歷有何特別？

【09：50】滙豐 （00005） 升逾2%，高見43元。滙豐公布將於23日召開董事會下設委員會會議，審議截至年度的末期業績公告及會否派發任何股息。

【滙豐HSBC】滙豐股價升逾2%　本月23日審議會否派發年度股息

【09：47】阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升2%；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 升近0.2%。

【09：45】港股早段升幅擴大至逾400點，恒指報29882點，升406點。

【09：37】火幣科技 （01611） 跌近4%；雄岸科技 （01647） 跌逾7%。比特幣一度回落至46000美元以下，最新報46269美元。

【09：35】國泰 （00293） 靠穩升近0.2%。國泰公布，董事局決定延遲派付原定於2021年2月16日到期應支付予優先股持有人的股息，涉款近3億元。

【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息　政府：投資國泰時已預留彈性（第二版）

【09：34】中國1月CPI按年跌0.3%；另外，PPI按年升0.3%，符預期。

【09：30】恒大汽車 （00708） 高開逾13%，開報55.9元破頂。恒大汽車旗下品牌「恒馳」公布三款新車「恒馳7」、「恒馳8」及「恒馳9」。

【恒大汽車】恒大汽車發布恒馳7、恒馳8、恒馳9　股價高開逾一成

【09：28】協鑫新能源 （00451） 挫一成，開報0.475元。協鑫新能源折讓14%配股還債及營運。

【配股潮】協鑫新能源跌逾5% 折讓14%配股籌9.1億元

【09：20】恒生指數高開320點，開報29796點。快手 （01024） 升逾4%再創新高；騰訊 （00700） 升逾2%；嘉里物流 （00636） 復牌高開9%破頂。

【09：15】即月期指高開210點，開報29613點。

【09：06】人行公開市場進行200億元人民幣7天期逆回購操作，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠800億元人民幣。

【09：06】恒指黑期升約210點，報29618點。

【08：20】嘉里物流  （00636）  公布，順豐控股以每股18.8元要約價，收購嘉里物流9.31億股股份，相當於已發行股份約51.8%，收購價較嘉里物流停牌前收市價23.45元，折讓19.8%。

嘉里物流獲順豐入主　135億元向嘉里控股出售倉庫、完成後派7.28元特息

【順豐拓版圖】順豐收購嘉里物流51.8%股權、作價175億元　共同在東南亞搭建快遞網絡

【07：45】MSCI公布季度檢討，MSCI中國指數納入14隻股份，港股有微盟  （02013）  、農夫山泉  （09633）  、永升生活服務  （01995）  、九毛九  （09922）  、明源雲  （00909）

【MSCI】微盟、農夫山泉、明源雲、九毛九獲納入MSCI中國指數

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.33元，升0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報758.07元，升17.57元或近2.4%。

更多ADR收市：

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【07：30】市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過。美股曾輕微破頂，道指收市微跌9點，報31375點。標指回吐4點，報3911點。納指升20點，報14007點創新高。

港股ADR收報29787點，升310點或1%。

道指微跌9點港股ADR升310點　美滙指數跌0.5%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 滙豐控股（00005） MSCI中國指數 恒生指數 港股ADR

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