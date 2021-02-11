【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低0.4%滙豐ADR高近1%　恒指夜期收市跌98點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

夜期跌98點，收報29843點，低水196點，藍籌股ADR偏軟，騰訊ADR折算報758.1港元，較港收市價低0.4%；不過，中概股繼續強勢，百度升近6%，嗶哩嗶哩升12%，寶尊電商升10%，攜程網及陸金所亦升逾3%。

科技股加金融股齊造好下，港股昨重上三萬點關口。恒生指數高開320點，其後大市升幅逐步擴大，恒生指數收報30038點，恒指升562點，收市企上三萬點，成交1760億元。快手 （01024） 升逾13%；美團 （03690） 升半成；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。港股年三十半日市送鼠迎牛，下周二（16日）復市，北水則要到下周四（18日）才恢復。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 42.82 +0.5% 騰訊ADR 758.10 -0.4% 阿里巴巴美股 260.61 -0.5% 網易美股 203.78 -0.3% 京東美股 384.59 +0.2%

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【03：00】夜期跌98點，收報29843點，低水196點

【22：34】美股開市，道指升126點，納指升65點，標指升16點。夜期升43點，低水55點。

【21：03】恒指夜期無升跌。

【19：38】恒指夜期升35點。

【18：42】恒指夜期升27點，報29968點，低水71點。

【16：10】恒生指數收報30038點，升562點，收企三萬點，成交1760億元。快手 （01024） 升逾13%；美團 （03690） 升半成；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前升580點，報30056點。

【15：49】港股升近600點，恒指報30071點 升595點。

【15：32】港股尾市升520點，報29996點。

【15：27】康希諾生物 （06185） 中途停牌，停牌前報410元，升14.5%。

【異動股】大摩升康希諾生物目標價74% 指康希諾疫苗是發展中國家的可靠選擇

【15：10】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至15%，破頂高見409.8元。

【15：00】內地股市全日向上，上證升1.4%；深證升2.1%；創業板指升近2.4%。

【14：33】除康希諾生物 （06185） 外，復星醫藥 （02196） 亦升一成，破頂高見42.3元。

【14：30】港股最新報30002點，升525點。

【14：18】比亞迪 （01211） 午後升逾3%，高見268.8元。

【13：59】大市維持約500點升幅，於30000點水平爭持。

【13：41】康希諾生物 （06185） 升13%，破頂高見405元。

【13：36】泡泡瑪特 （09992） 升逾9%，高見87元。

【13：23】君實 （01877） 升逾4%，高見88.95元。

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【13：00】港股午後初段升506點，報29982點。

石SIR今日推介恒生

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【12：00】恒生指數半日升512點，報29988點，一度重上30000點水平，成交989億元。快手 （01024） 升逾8%；美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 升逾3%，齊創新高。

【11：43】港股中午收市前升533點，報30009點。

【11：43】科指升2.3%或232點，報10194點。

【11：38】騰訊 （00700） 升逾3%，高見768元見上市新高；美團 （03690） 升半成，高見430元同創新高。

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【11：30】內地股市半日上升，上證升1%；深證升近1.9%；創業板指升近2.2%。

【11：18】港股最新升499點，報29975點。

【10：56】吉利 （00175） 最新轉跌0.3%，低見29元。

【10：35】大市最新升近500點，FI二南方恒指 （07500） 跌逾3%，報4.182元。

【10：17】大市升勢略為回順，恒指升472點，報29948點。

【10：07】中芯國際 （00981） 逆市偏軟，跌0.8%。

【10：05】恒指重上30000點，報30042點，升566點。

【10：04】快手科技 （01024） 升逾9%，高見384.2元新高。

【10：03】恒生指數升500點，再次挑戰30000點水平。

【09：59】美團 （03690） 升近3%，高見421.1元創新高。

【09：56】建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾2%；工行 （01398） 升逾3%。上月人民幣貸款增加3.58萬億元人民幣，創歷史新高。

【09：55】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至逾兩成，破頂高見60元。

【09：53】港交所股價升逾2% CEO人選落定、首委任外藉人士歐冠昇為行政總裁（第四版）

【港交所新CEO】李小加曾任石油工人記者 阿根廷藉CEO歐冠昇經歷有何特別？

【09：50】滙豐 （00005） 升逾2%，高見43元。滙豐公布將於23日召開董事會下設委員會會議，審議截至年度的末期業績公告及會否派發任何股息。

【滙豐HSBC】滙豐股價升逾2% 本月23日審議會否派發年度股息

【09：47】阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升2%；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 升近0.2%。

【09：45】港股早段升幅擴大至逾400點，恒指報29882點，升406點。

【09：37】火幣科技 （01611） 跌近4%；雄岸科技 （01647） 跌逾7%。比特幣一度回落至46000美元以下，最新報46269美元。

【09：35】國泰 （00293） 靠穩升近0.2%。國泰公布，董事局決定延遲派付原定於2021年2月16日到期應支付予優先股持有人的股息，涉款近3億元。

【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息 政府：投資國泰時已預留彈性（第二版）

【09：34】中國1月CPI按年跌0.3%；另外，PPI按年升0.3%，符預期。

【09：30】恒大汽車 （00708） 高開逾13%，開報55.9元破頂。恒大汽車旗下品牌「恒馳」公布三款新車「恒馳7」、「恒馳8」及「恒馳9」。

【恒大汽車】恒大汽車發布恒馳7、恒馳8、恒馳9 股價高開逾一成

【09：28】協鑫新能源 （00451） 挫一成，開報0.475元。協鑫新能源折讓14%配股還債及營運。

【配股潮】協鑫新能源跌逾5% 折讓14%配股籌9.1億元

【09：20】恒生指數高開320點，開報29796點。快手 （01024） 升逾4%再創新高；騰訊 （00700） 升逾2%；嘉里物流 （00636） 復牌高開9%破頂。

【09：15】即月期指高開210點，開報29613點。

【09：06】人行公開市場進行200億元人民幣7天期逆回購操作，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠800億元人民幣。

【09：06】恒指黑期升約210點，報29618點。

【08：20】嘉里物流 （00636） 公布，順豐控股以每股18.8元要約價，收購嘉里物流9.31億股股份，相當於已發行股份約51.8%，收購價較嘉里物流停牌前收市價23.45元，折讓19.8%。

嘉里物流獲順豐入主 135億元向嘉里控股出售倉庫、完成後派7.28元特息

【順豐拓版圖】順豐收購嘉里物流51.8%股權、作價175億元 共同在東南亞搭建快遞網絡

【07：45】MSCI公布季度檢討，MSCI中國指數納入14隻股份，港股有微盟 （02013） 、農夫山泉 （09633） 、永升生活服務 （01995） 、九毛九 （09922） 、明源雲 （00909） 。

【MSCI】微盟、農夫山泉、明源雲、九毛九獲納入MSCI中國指數

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.33元，升0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報758.07元，升17.57元或近2.4%。

更多ADR收市：

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【07：30】市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過。美股曾輕微破頂，道指收市微跌9點，報31375點。標指回吐4點，報3911點。納指升20點，報14007點創新高。

港股ADR收報29787點，升310點或1%。

道指微跌9點港股ADR升310點 美滙指數跌0.5%

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責任編輯︰梁浩碩