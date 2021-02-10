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嘉里物流獲順豐入主　135億元向嘉里控股出售倉庫、完成後派7.28元特息

股市 08:18 2021/02/10

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嘉里物流獲順豐入主　135億元向嘉里控股出售倉庫、完成後派7.28元特息

嘉里物流 （00636） 公布，順豐控股以每股18.8元要約價，收購嘉里物流9.31億股股份，相當於已發行股份約51.8%，收購價較嘉里物流停牌前收市價23.45元，折讓19.8%。

順豐收購嘉里物流51.8%股權、作價175億元，詳情請看【下一頁】

嘉里物流及其全資附屬公司Kerry Warehouse （HK） Holdings Limited 與嘉里控股及其全資附屬公司Urban Treasure Holdings Limited 就倉庫出售協議訂立了不具約束力的條款清單，據此建議
訂立倉庫出售協議。根據協議，Kerry Warehouse （HK） Holdings Limited將出售、而Urban Treasure Holdings Limited 將購買目標倉庫公司的全部已發行股本，總代價為135億元。

Urban Treasure Holdings Limited（嘉里控股之全資附屬公司）已與倉庫管理人就擬訂立的倉庫管理協議訂立不具約束力條款清單。根據協議，目標倉庫的業主將委任倉庫管理人作為各個目標倉庫的樓宇管 理人及租賃代理，以提供倉庫管理服務，有關費用按公平基準磋商，為期自倉庫出售完成日期起計六年。

待倉庫出售完成後，將宣佈派發每股股份7.28元特別股息。

嘉里物流亦將台灣業務以近45.4億元新台幣售予嘉里控股，同時讓旗下分拆泰國業務Kerry Express（Thailand）繼續使用嘉里商標。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 嘉里物流（00636）

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