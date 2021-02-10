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道指微跌9點港股ADR升310點　美滙指數跌0.5%

股市 07:29 2021/02/10

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道指微跌9點港股ADR升310點　美滙指數跌0.5%

道指微跌9點
市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過。美股曾輕微破頂，道指收市微跌9點，報31375點。標指回吐4點，報3911點。納指升20點，報14007點創新高。

港股ADR升310點
港股ADR收報29787點，升310點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.33元，升0.63元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報758.07元，升17.57元或近2.4%。夜期收報29551點，升148點，高水75點。

紐約期油升近0.7%
油價上升，續受惠憧憬經濟復甦及產油國減產所帶動，紐約期油收報58.36美元，升0.39美元或近0.7%；布蘭特期油收報61.09美元，升0.53美元或近0.9%。

美滙指數跌0.5%
美元下跌，美滙指數跌0.5%，報90.46。歐元兌美元報1.2118；美元兌日圓報104.55。

美國10年期債息報1.16厘。

紐約期金升近0.2%
美元下跌，加上憧憬刺激經濟計劃，紐約期金收報1837.5美元，升3.3美元或近0.2%。現貨金於1839美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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