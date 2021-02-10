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【美股收市】 納指首越14000關再破頂 油價逾1年高 比特幣新高

股市 05:09 2021/02/10

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市場繼續憧憬美國總統拜登1.9萬億美元新紓困計劃短期內可通過。美股周一創新高後，三大指數周二都曾輕微破頂，納指史上首次收在14000點之上。
道指收市微跌9點，報31375點。標指回吐4點，報3911點。科技股帶動納指升20點，報14007點創新高。Facebook和Netflix分別漲1%和2%，微軟升0.54%。
虛擬貨幣受追捧，比特幣再破頂，曾升穿4.8萬美元，比特幣挖礦機製造商嘉楠耘智（美：CAN）升9.8%。
眾議院民主黨人周一公布紓困方案細節，包含在不調整門檻情況下，向每人提供1400美元現金支票，以及將每周400美元額外失業補助發放，將延長實施至8月29日。眾議院各個委員會將在本周針對法案細節進行逐條審議 ; 民主黨人有望在無需共和黨同意的情況下通過拜登的刺激計劃。
拜登將聯同副總統賀錦麗(Kamala Harris)、財政部長耶倫(Janet Yellen)，與摩根大通、沃爾瑪、Gap和Lowe's公司行政總裁，以及商會遊說組織高層會晤，討論新紓困方案。

前總統特朗普面臨第二次彈劾，令後市存在不確定性 ; 美銀表示，股市可能快將進入調整，因為最近的升勢有過急跡象，但任何回落都是入市好機會。

紐約期油續創逾一年新高，連升6日，收漲0.67%，報58.36美元；布蘭特期油收報61.09美元，升0.87%。

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責任編輯：柯志宏

美股 虛擬貨幣 特朗普 賀錦麗 耶倫 拜登 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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