拜登耶倫將晤摩通及沃爾瑪高層　磋商刺激計劃

▲ 美國總統拜登及財長耶倫，擬下午在白宮與美國幾家大型企業高層商討紓困。（法新社資料圖片）

美國總統拜登周二（2月9日）將在白宮會見美國幾家大型企業的首席執行官，討論他的1.9萬億美元經濟刺激計劃以及美國經濟前景。

預計將與拜登和美國財長耶倫（Janet Yellen）會面的，包括摩根大通（JPMorgan）的戴蒙（Jamie Dimon）、沃爾瑪（Walmart）的Doug McMillon、Gap的Sonia Syngal、勞氏（Lowe ‘ s）的Marvin Ellison，以及美國商會（U.S Chamber of Commerce）的Tom Donohue。

雖然下午會議的具體議程還沒有公布，但白宮表示，該小組將商討正在國會審議的拜登大規模救援計劃的迫切需要。

不過，美國工業界很可能會向白宮施壓，說明其為工人提供更多疫苗的計劃、另一輪刺激計劃的規模、範圍和重要性，以及15美元的最低工資將如何影響就業。

耶倫較早前強調，即使國會去年12月通過9000億美元法案後，也必須迅速採取行動，以更多的財政支持來刺激美國經濟。耶倫曾任聯儲局主席。她在上周末時表示，如果沒有刺激計劃，勞動力市場的復甦可能需要數年時間，而無法在明年完全復甦。

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編輯：李勝君

