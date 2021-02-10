【美股焦點】容聯雲昨首掛升兩倍盤前再漲逾一成　首家中國SaaS企業登陸美股

▲ 容聯雲正式於紐交所掛牌。

軟件即服務（SaaS）、雲計算等行業近期一直受到資本市場追捧。內地第一隻赴美上市SaaS股----內地雲通訊服務商「容聯雲（美︰RAAS）」昨首掛升200%後，今日盤前再漲逾16%，最新報56.5元。該股的IPO定價為16美元。

容聯雲通訊是中國領先的多業務雲通訊服務商，中國的全通訊服務商，其解決方案包括通訊平台即服務（CPaaS）、雲聯絡中心（CC）、雲融合通信與協作（UC&C）。

招股書顯示，容聯雲通訊2018年、2019年營收分別為5.01億元（人民幣，下同）、6.5億元。2020年前9個月營收達5.09億元，容聯雲服務了國內上萬家企業，覆蓋出行、旅遊、物流、房產、互聯網醫療、在線教育等行業。

公司合作的客戶包括國家電網、海爾控股、中國銀行、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、中國平安 （02318） 、現代汽車、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、今日頭條、順豐等。

容聯雲通訊創始人孫昌勛稱， 接下來還將打破通訊產品的邊界，致力於企業的數字化改造，為企業的「生產、營銷、運營」提供新方法論以及SaaS化工具，同時不斷拓展海外業務，為全球企業提供產品與服務。

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編輯︰侯景成