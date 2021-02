【港交所新CEO】李小加曾任石油工人記者　阿根廷籍CEO歐冠昇經歷有何特別？

▲ 港交所阿根廷藉新CEO歐冠昇(Nicolas Aguzin)經歷有何特別?

港交所 (00388) 委任摩通私人銀行國際市場行政總裁歐冠昇(Nicolás Aguzin)為新任行政總裁。相對李小加曾任石油工人、記者、律師的傳奇經歷,歐冠昇履歷來得簡明直接,大學畢業不久就加入摩通,30年來一直留在摩通體系,不過與李小加相同,歐冠昇同樣穿洋跨多個大洲工作,在摩通時職級更勝李小加一籌。

港交所主席史美倫表明看重歐冠昇國際視野,歐冠昇背景足見其「國際化」。歐冠昇為阿根廷籍,同時擁有香港永久居民身份、克羅地亞護照,但在美資投行工作多年沒有美國綠卡。他能操流利英語、西班牙語和葡萄牙語。

傳中方對歐冠昇任命有意見 看清投資界對歐冠昇初步評價,可見【下一頁】

港交所委任港人歐冠昇為行政總裁、出身摩通 李小加:香港、中國好朋友,可見【下一頁】

李小加:香港不可能不成功,香港擁有成功的一切要素,可見【下一頁】

歐冠昇現年52歲,畢業於長春藤大學—美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),1990年就已加入摩通,換言之21、22歲左右加入摩通,在首十年工作阿根廷、美國兩邊走。

歐冠昇1990年在阿根廷布宜諾斯艾利斯出任摩通財務分析員,在信貸部門從事企業融資諮詢服務。1991年,他轉到紐約的企業融資服務部門工作,助美國客戶跨境併購。

1992年,他又回到布宜諾斯艾利斯的投資銀行團隊,參與私有化、資本市場和諮詢交易。

1996年,他再轉回紐約工作,加入摩通拉丁美洲收購合併業務,2000年、即加入投行第10年就成為部門主管。2002年,歐冠昇職責擴大至主理拉丁美洲投行、收購合併、資本市場業務。

2005年,時年36歲的歐冠昇就出任摩通拉丁美洲行政總裁,2008年、09年間,他再成為摩通巴西業務高級地區專員。

李小加打過幾多份工? 石油工人、記者變投資銀行家,可見【下一頁】

李小加預告新工作不離開中環 無收到紫荊黨邀請,可見【下一頁】

加入摩通首20年間在南北美洲穿梭,歐冠昇四十出頭轉至香港工作,2012年成為摩根大通亞太區主席兼首席執行官。以職級計,歐冠昇較李小加在摩通時所任的摩通中國區主席更高。

歐冠昇獲李小加稱為「好朋友」,但李小加2010加入港交所,二人在摩通期間未在同一辦公室共事。

歐冠昇領導摩通在中國及亞太區的業務,即該行在華業務活動的總領。在其任內,摩通把握內地開放金融業,建立獲新發執照、摩通控股的證券公司。

摩根大通現為少數在中國內地具備全方位服務及業務能力的國際銀行,轄下公司包括全資擁有的商業銀行、由其控股的證券公司、一家期貨及期權公司、一家資產管理公司,並郵政儲蓄銀行建立戰略合作夥伴關係。

歐冠昇外藉背景,未懂國語、粵語引外界憂慮未必易與內地溝通。港交所稱,歐冠昇在摩通時已負責該行與中國內地高級官員和監管機構之間的溝通與互動,也是摩通在中國和亞洲的主要發言人,代表該行出席參與區內銀行界、互聯網及金融業等業界大型會議,包括G-20峰會及亞太經濟合作會議等。

追蹤【李小加退任】相關消息

相關文章:【大灣區】港交所2.1億人幣入股廣州期貨交易所 4大內地期交所、平保都有份(第二版)

相關文章:【李小加動向】李小加:構思「滴灌通」融資 商標去年底已被註冊、背後為張高波

記者:麥德銘