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【樓市現象】美孚新邨樓齡高但承接力奇高 長情業主持貨43年  670萬沽兩房 升幅驚為天人

股樓投資 08:30 2021/02/10

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過去一周疫情持續回暖，業主趁樓市暢旺沽樓套現，多個屋苑在農曆新年前成交不斷，其中美孚新邨2月份暫錄約12宗買賣成交，平均呎價13,305元，交投相當活躍，最近屋苑錄得長情業主沽貨個案，持貨43年，單位升值高達37倍，業主賺幅相當驚人。

【低水屋苑】河畔住宅小社區上車樂園 行8分鐘到港鐵站 「4球幾」兩房單位最後召集，詳見【下一頁

香港置業高級營業經理麥紫軒表示，該行剛促成一宗美孚新邨買賣成交，售出單位為美孚新邨6期蘭秀街46號高層D室，附設露台，向北望開揚景，2房間隔，實用面積約562平方呎。麥紫軒稱，單位以678萬元放盤約7個月後獲外區客接洽，議價後減價約8萬元，以約670萬元成交，實用呎價約11,922元，據了解，買家心儀物業景觀開揚，睇樓3次後決定入市。

【高價新盤】呢個新盤1房單位賣成1374萬 卻受投資者捧場 到底有何吸引力?，詳見【下一頁

資料顯示，原業主於1977年10月以約17.5萬元購入上述單位，換言之持貨達43年，是次轉售帳面賺約652.5萬元，物業升值約37.3倍。

美孚新邨屬本港最早期興建的大型屋苑，整個屋苑設有99座樓宇，是全球樓宇數目最多的住宅項目之一，提供13,149個單位。屋苑是一個自給自足的社區，邨內設備應有盡有，除了四期及七期兩個大型商場外，每期皆設有各類型店舖如超級市場、銀行、街市及餐廳等，以切合居民日常所需，也跟港鐵美孚站近在咫尺，交通非常便利。

相對於香港的大型屋苑，美孚新邨已屬「高齡級」，最年輕的第8期，樓齡也有43年，而最舊的第一期，樓齡更達53年。不過，屋苑卻持續受買家追捧，買賣流通量高，銀行批出的按揭年期可達25至30年。

【樓市現象】買家趕新年前入市 將軍澳區旺到不得了 8日間已錄85宗成交，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍


 

農曆新年 放盤 疫情 港鐵 美孚新邨

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