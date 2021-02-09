【新冠疫情】南韓新防疫措施 有病徵寵物貓狗要做檢測

南韓疫情未緩和，由人蔓延至寵物。據韓聯社報導，上月初，南韓在東南部城市晉州市的一個宗教場所發現的一隻小貓被感染。衛生當局懷疑住在該場所的一對母女將病毒傳播給了小貓。兩者都對Covid-19測試陽性。

首爾市政府宣布，若寵物貓和狗有新冠症狀，都將要接受Covid-19檢測。如果寵物呈陽性反應，則必須在家中隔離，但無需送往隔離。除非寵物的主人因Covid-19住院，或者生病或年紀太大，無法照顧它，那麼寵物將被送往城市經營的設施進行隔離。

現時全球範圍內，針對寵物進行測試的不多。上月美國聖地亞哥動物園野生動物園的兩隻大猩猩與人類操作員同時感染了Covid-19。

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責任編輯：鄭靜珊