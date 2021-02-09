【業績】朗廷酒店去年調整後虧損2010萬元　全年不派息

▲ 朗廷去年收入為2.08億元，按年跌57%

朗廷酒店 （01270） 公布截至2020年底止年度業績，期內收入為2.08億元，按年跌57%；股東應佔虧損為28.3億元，相對去年同期虧損26.34億元。不過，若撇除投資物業及衍生金融工具公平值變動，實際虧損只為2010萬元，每股虧損1.12元。集團亦不會派發末期息。

集團於2020年繼續獲得2.25億元的固定租金收入，加上來自香港逸東酒店零售店舖200萬港元的少量租金收入，集團年內收取的總租金（扣除服務費前）收入為2.27億元，按年下跌58.9%。

朗廷表示，受疫情影響，集團旗下酒店之營運表現顯著下滑，導致產生合計經營虧損，繼而令信團沒有應收浮動租金收入。由於這情況全年度只有微不足道的每股份合訂單位可分派收入（約6萬元），董事會不建議派息。

於2020年第三季度完成供股後，集團成功籌集所得款項總額10.2億元，其中8.1億元已用作預付集團部分未償還之貸款。預付後，未償還之借款總額（未計及貸款先付費攤銷）於2020年12月底為64.2億港元，而酒店組合估值為

148億元，負債比率為42.6%。

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編輯︰侯景成