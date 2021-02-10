【職場資訊】郵務員召集﹗只需中五學歷 頂薪可達3.5萬 記住呢個截止申請日期

郵差叔叔，為人遞信；相信不少人小時候都聽過這首兒歌，若想體驗一下郵差工作，現在有好機會。郵政署現正招聘郵務員，學歷要求不高，只需中五或相同學歷，截止申請日期為2月26日。

郵務員屬於公務員職位，月薪由總薪級表第5點（每月17,675元）至第17點（每月35,040元），獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

郵務員申請入職條件及職責如下：

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申請人必須在2021年2月26日下午5點前，透過下列其中一個方法遞交申請表格：

(i)透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或

(ii)將申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]郵寄至香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓招聘組(信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)，信封面須註明「申請郵務員職位」。

申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

經互聯網遞交申請: GF340在線申請

聯絡地址：香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓招聘組

查詢電話: 2921 2975 / 2921 2216

截止申請日期 :26/02/2021 17:00:00

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記者：李兆明