  • 17°C
香港時間 : 2021210日 (三) 07:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】換新鈔過年？銀行大推電子派利是優惠　一文看清點參與抽獎贏8,888元

股市 07:00 2021/02/10

分享：

（1）農曆新年臨近，市民頻頻換新鈔準備過年。近日中銀 （02388）  、恒生 （00011） 等不少銀行均推出手機派利是抽獎優惠，中獎者更可獲8,888元現金獎賞。究竟各家銀行獎賞有甚麼？市民可透過甚麼方式參與抽獎？本網綜合各樣資料，助大家一文看清。

 

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【新鈔2021】一文看清換新鈔銀行安排　中銀恒生花旗推8888元大利是抽獎

（2）定存方面，歲晚收爐之際有虛擬銀行居然減定期存款息率。天星（Airstar Bank）昨微減3個月及半年期0.05厘，新息率齊險守1厘。

【港元定期存款】虛銀半年期港元定存息1厘 無懼中資行加息追落後

（3）農曆新年前夕，新股市場繼續暢旺。諾輝健康  （新上市編號：06606） 周二（9日）截止孖展認購，合多間券商數據顯示，諾輝健康孖超額認購至少1060倍。另外，諾輝健康亦據報計劃以每股26.66元定價。

【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛

（4）港交所 （00388） 前行政總裁李小加去年12月卸任後終有新消息。港交所收市後宣布，委任摩通私人銀行國際市場行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）為行政總裁，為期3年。

【港交所新CEO】港交所委任港人歐冠昇為行政總裁、出身摩通　李小加：香港、中國好朋友（第三版）

（5）焦點新股快手科技 （01024） 昨再創新高。瑞銀最新首予快手目標價430元，評級為「買入」，意味潛在上升空間逾2成。

【快手股價】瑞銀：快手明年或恢復盈利 首予目標價430元

（6）國泰 （00293）  公布，董事局決定延遲派付原定於2021年2月16日到期應支付予優先股持有人的股息，涉款近3億元。

【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息　政府：投資國泰時已預留彈性（第二版）

（7）證監會宣布，向名匯證券有限公司及富途證券國際（香港）有限公司發出限制通知書，禁止它們處理或處置三個交易帳戶內的某些資產。這些資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關。

【微信女】證監會就凍結涉「唱高散貨」騙局帳戶　向富途及名匯證券發限制通知

（8）日前再有超過50名英、美、德等多國議員及政界人士聯署，向滙豐 （00005）  集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）發信，促滙豐盡快解凍前立法會議員許智峯的銀行帳戶。

【HSBC滙豐】英美德議員聯署致函滙豐杜嘉祺　促解凍許智峯銀行戶口

（9）滙豐近來亦有好消息，最近和香港電視  （01137） 旗下HKTVmall宣布新合作，擬利用HKTV平台上商業數據，，協助中小企在香港拓展電子商貿業務。

【香港電視】滙豐HKTVmall合作為商戶簡化融資　金管局「商業數據通」成員

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】農曆新年前有咩好賺？Bitcoin+快手+人幣定存？
2021/02/09
【開市9點半】農曆新年前有咩好賺？Bitcoin+快手+人幣定存？
【開市9點半】快手科技後焦點新股浪接浪　蔚來會否成回流中概股？
2021/02/08
【開市9點半】快手科技後焦點新股浪接浪　蔚來會否成回流中概股？
【開市9點半】快手科技暗盤即升兩倍挑戰萬億市值　券商冧機後今日仲有無得再上？
2021/02/05
【開市9點半】快手科技暗盤即升兩倍挑戰萬億市值　券商冧機後今日仲有無得再上？
【開市9點半】為快手上市打響頭炮　微創心通醫療暗盤率先升逾9成
2021/02/04
【開市9點半】為快手上市打響頭炮　微創心通醫療暗盤率先升逾9成
【開市9點半】港股好淡友農曆新年前激戰　冠軍分析師張憶東：今個月是上車時機
2021/02/03
【開市9點半】港股好淡友農曆新年前激戰　冠軍分析師張憶東：今個月是上車時機
港股 農曆新年 虛擬銀行 許智峯 杜嘉祺 李小加 證監會 滙豐控股（00005） 快手—W（01024） 香港

上一篇文章

【港交所新CEO】李小加曾任石油工人記者　阿根廷藉CEO歐冠昇經歷有何特別？

下一篇文章

【MSCI】微盟、農夫山泉、明源雲、九毛九獲納入MSCI中國指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【港交所新CEO】港交所委任港人歐冠昇為行政總裁、出身摩通　李小加：香港、中國好朋友（第三版）
【港交所新CEO】港交所委任港人歐冠昇為行政總裁、出身摩通　李小加：香港、中國好朋友（第三版）