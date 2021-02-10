【開市9點半】換新鈔過年？銀行大推電子派利是優惠　一文看清點參與抽獎贏8,888元

（1）農曆新年臨近，市民頻頻換新鈔準備過年。近日中銀 （02388） 、恒生 （00011） 等不少銀行均推出手機派利是抽獎優惠，中獎者更可獲8,888元現金獎賞。究竟各家銀行獎賞有甚麼？市民可透過甚麼方式參與抽獎？本網綜合各樣資料，助大家一文看清。

即睇開市9點半重點：

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【新鈔2021】一文看清換新鈔銀行安排 中銀恒生花旗推8888元大利是抽獎

（2）定存方面，歲晚收爐之際有虛擬銀行居然減定期存款息率。天星（Airstar Bank）昨微減3個月及半年期0.05厘，新息率齊險守1厘。

【港元定期存款】虛銀半年期港元定存息1厘 無懼中資行加息追落後

（3）農曆新年前夕，新股市場繼續暢旺。諾輝健康 （新上市編號：06606） 周二（9日）截止孖展認購，合多間券商數據顯示，諾輝健康孖超額認購至少1060倍。另外，諾輝健康亦據報計劃以每股26.66元定價。

【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價 孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛

（4）港交所 （00388） 前行政總裁李小加去年12月卸任後終有新消息。港交所收市後宣布，委任摩通私人銀行國際市場行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）為行政總裁，為期3年。

【港交所新CEO】港交所委任港人歐冠昇為行政總裁、出身摩通 李小加：香港、中國好朋友（第三版）

（5）焦點新股快手科技 （01024） 昨再創新高。瑞銀最新首予快手目標價430元，評級為「買入」，意味潛在上升空間逾2成。

【快手股價】瑞銀：快手明年或恢復盈利 首予目標價430元

（6）國泰 （00293） 公布，董事局決定延遲派付原定於2021年2月16日到期應支付予優先股持有人的股息，涉款近3億元。

【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息 政府：投資國泰時已預留彈性（第二版）

（7）證監會宣布，向名匯證券有限公司及富途證券國際（香港）有限公司發出限制通知書，禁止它們處理或處置三個交易帳戶內的某些資產。這些資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關。

【微信女】證監會就凍結涉「唱高散貨」騙局帳戶 向富途及名匯證券發限制通知

（8）日前再有超過50名英、美、德等多國議員及政界人士聯署，向滙豐 （00005） 集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）發信，促滙豐盡快解凍前立法會議員許智峯的銀行帳戶。

【HSBC滙豐】英美德議員聯署致函滙豐杜嘉祺 促解凍許智峯銀行戶口

（9）滙豐近來亦有好消息，最近和香港電視 （01137） 旗下HKTVmall宣布新合作，擬利用HKTV平台上商業數據，，協助中小企在香港拓展電子商貿業務。

【香港電視】滙豐HKTVmall合作為商戶簡化融資 金管局「商業數據通」成員

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署