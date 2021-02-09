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順豐收購嘉里物流51.8%股權　作價175億元

股市 22:07 2021/02/09

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順豐收購嘉里物流51.8%股權　作價175億元

順豐控股（深：002352）公告，擬以全現金方式收購嘉里物流 （00636） 9.31億股，佔已發行股本51.8%股權，作價175.55億元。收購完成後，嘉里物流將維持上市地位，但公眾持股將由25%改為15%。交易仍需獲得香港證監會、港交所 （00388） 、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准。

順豐早前指收購是為了提升綜合物流解決方案能力【下一頁】

根據公告，順豐將以外部融資方式，支付收購嘉里物流的作價。

順豐將發行最多約200億元人幣債務融資產品募集資金

順豐另發公告，指根據公司發展戰略，為滿足公司境內外業務發展需求，降低融資成本，優化債務結構，董事會已同意通過子公司在境內外發行不超過等值200億元人民幣的債務融資產品，但具體發行以相應監管機構備案、核准、註冊結果以及市場情況為準。

順豐認為，交易將進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，並進一步完善國際業務的戰略佈局，而順豐與嘉里物流將通過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，可以實現雙方業務的更優發展。

順豐又稱，嘉里物流在泰國和越南的本土快遞運營經驗和資源，與順豐在快遞行業的判斷力和科技能力形成互補，有望在品牌、資源獲取、成本管理、運營系統等方面實現共享，共同在東南亞快速搭建一張高度協同的快遞網絡。

交易完成後，順豐與嘉里物流還會積極探索科技、運力資源、倉儲資源、清關能力等方面的協同效應，充分發揮各自優勢，進一步為股東創造價值。

相關文章：【新股IPO】嘉里物流完成分拆上市　擬於本月底派特別息13.8港仙

相關文章：【業績】嘉里物流半年核心純利升29%息11仙　管理層：未來18個月供應鏈料仍然混亂（第二版）

港股 收購 嘉里物流（00636） 順豐控股（深：002352）

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