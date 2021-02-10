移民潮令樓價大跌？彭博：香港今年樓價升半成

雖然樓市迎來小陽春，而且疫苗快將供港，料樓價回升在即，且有望創新高，但坊間有分析指，香港將遇上新一輪移民潮，部分業主為了套現，不惜賣樓，終致二手供應大增，個別甚至以低市價沽售，令樓價跌。

彭博行業研究房地產分析師黃智亮指，去年疫情肆虐，發展商減少推盤，預計今年疫情緩和，發展商加快賣樓，而全年則約有63個新盤，涉及約3.05萬伙。他說，除了多了新盤，移民潮也令二手供應增加，但低息環境持續，加上本地置業需求大，預料今年樓價升5％，而成交量也會齊升。

黃智亮坦言，移民數字上升，對住宅租金影響較大，預計今年租金跌幅與去年相若，即跌約6％，而平均租金回報率或低於兩厘。他又說，假設今年有1%住在私樓的家庭離港，住宅空置率將進一步升至5.3%。

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