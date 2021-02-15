【Good Food,Good Mood@iM網欄】讚頌豉油的菜單 米芝蓮二星新上榜餐廳TATE

《香港澳門米芝蓮指南2021》於兩星期前揭盅，賽前大家一直認為今年受疫情影響，米芝蓮評審員大概會因不能外遊而取消試食，故預測今年的結果將會跟上年相若。一月二十七日當天，米芝蓮於網上公佈結果，雖然沒什麼大變動，但仍然不乏新晉一星，或錦上添花的全新二星餐廳，由女廚師Vicky Lau主理的TATE Dining Room便是其中之一。

最近一位相識超過廿載（又在暴露年齡了）的好朋友生日，她從小便喜歡美麗、可愛及女性化（尤其是粉色）的東西，這次跟她慶祝，立即便想到TATE。今次到訪TATE，她們正推出一個名為Ode to Soy Sauce的六道菜午餐（每位HK$880+10%），向既平凡又重要的中式調味品——醬油（又稱豉油）致敬。

Ode to Soy Sauce以兩款精緻小巧的Amuse Bouche（餐前小點）揭開序幕，它們是「醬油漬烏魚撻配第戎芥末醬、忌廉和醃製醬油」，以及「日本甜蝦配番茄醬油」；我尤其喜歡後者：甜蝦鮮美，本來已經「無得輸」，配搭醬油後甜度竟然進一步提升，好吃得令我每一啖也珍而重之。服務員同時奉上自家製酸種麵包，一旁的牛油加入麵豉和自家發酵兩年的醬油鹽麴，鹹香在口中綻放。

餐單的第一道菜「鮮味番茄醬油」，主角是西餐中不常用到的蟶子，清甜的番茄醬油能突顯蟶子及Ossetra魚子醬的海洋鹹鮮，亦能從幼滑的沙巴翁中隱約嚐到蟶子的鮮美；蟶子煮得恰到好處，肉厚爽口，好吃！

第二道菜「蒸魚豉油」是傳統中式蒸魚配鼓油的全新演繹，在醬油中加入雞油提香，亦在本地桂花魚中釀入蝦膠，配搭醃子薑、煙肉和芫茜等「香口」配菜，口感和味道都甚具層次。

「泡沫醬油」將打成泡沫的醬油加入自家製意式薯仔麵糰中，再配上西班牙辣肉腸及魷魚，造成一道中西合璧的middle course。

「羊肚菌大豆忌廉」靈感源自廣東鹽水湛江雞，Chef Vicky在羊肚菌忌廉汁中加入普寧大豆，為嫩滑雞肉添上獨特鹹鮮，羊肚菌菌味濃郁，不錯！

Chef Vicky受到日本壽喜燒的啟發，創作「醬油牛肉清湯」，選用澳洲Mayura和牛，切片後於醬油湯中輕輕灼熟，再配上炸至金黃香脆的流心鴿蛋，創意十足。

甜品是「焦糖醬油咖啡蘋果芝士蛋糕」，Chef Vicky把咖啡、醬油及焦糖蘋果釀進雲呢拿芝士蛋糕中，再參考製作深色醬油的工序來製作焦糖汁，頂部一球朱古力雪糕，在軟軟的蛋糕中吃到中心的脆，又在甜味中嚐到一點鹹，配搭特別。甜品上桌時已覺得其賣相精緻，細看之下驚喜發現碟上的HERMES標誌，頓時為甜品再添矜貴氣質。

席間友人點了「香菇雞尾酒」，採用蘇格蘭威士忌、伯爵茶及鮮番茄汁調配而成，我沒有喝，但賣相的確是貫徹始終的「吸睛」。

最後不得不提從樓下date by TATE買來的「Ode to Shan Shui伯爵茶菊花杞子脆米蛋糕」，同樣出自Chef Vicky手筆，外型優雅不在話下，用來盛托蛋糕的那個銀杏葉鐵架才最令人讚嘆，端出的那一刻，美得令生日壽星笑逐顏開。

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