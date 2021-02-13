【Mosaic慢慢砌@iM網欄】馬賽克口罩 疫情帶來創作靈感

因為疫情好多原先的計劃都取消了，例如去年 AIMC (國際當代馬賽克藝術家協會) 於西西里島舉辦的年會，我早買好機票訂好旅館，和來自世界各地的馬賽克藝術家一起參展、交流、遊歷，現在只能看下次可否成行了。

不過，疫情也帶給藝術家們不少創作靈感，例如鼓勵抗疫，感謝醫護人員的作品。其中人們最常用的口罩，也成為不少人描繪的對象。

前陣子收到AIMC 的通知，邀請我們創作以口罩為主題的馬賽克，作品以網上展覽會形式展出，另外還會在疫情之後，於阿根廷國家大學的視覺藝術學院以拼圖形式展現。

衆所周知，口罩的質地又軟又薄，怎樣承托玻璃、陶瓷、石頭這些又硬又重的粒粒？想不到馬賽克藝術家們都能用自己的方法解決技術上的挑戰，而且各具考思妙想。

有些藝術家在口罩上鋪一層水泥，待乾硬之後，就可以砌馬賽克；有的則選擇比較堅韌的布料，在上面砌馬賽克；有的只選擇在一般口罩的局部來創作；有的則採用輕盈的物料，減少對口罩的重力，有一位俄羅斯的藝術家甚至用金屬來做口罩……。

至於題材方面，更是花樣百出，創意盡顯，日本的Toyoharu Kii《Herb mask》，戴上香草囗罩，呼吸也舒心些吧。德國的Lissi Maier 則砌了個笑容，意大利的Rosetta Franchetti

以四葉草鼓勵大家充滿《Hope》,

我最喜歡的是同樣是意大利藝術家Rosetta Berardi 的《Stay away》，她用返轉的圖釘，提醒保持距離，輕巧的圖釘，視覺的衝擊，又富幽默感。巴西的 Rosangela Kusma Gasparin 《I love you but……》和Rosetta Berardi

的《Stay away》有異曲同工之妙，她在口罩上砌了個紅色的心，卻插上許多尖利的刺，寫實又搞笑地反應大衆的抗疫心態。俄羅斯的Elena Kirillova 《I am masking myself》就是上述用金屬作囗罩的那一位，她把口罩砌得優雅清麗，非常美麗！

有興趣的讀者歡迎登上網站https://www.aimcinternational.org觀賞更多馬賽克藝術家的作品。

▲ Rosangela Kusma Gasparin 的《I love you but……》幽默感十足

▲ Rosetta Berardi 的《Stay away》肯定令你保持距離

▲ Elena Kirillova 的《I am masking myself》清新優雅

圖片來源：AIMC

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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