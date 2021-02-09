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【美股分析】一周前仍警告股市或現泡沫 大摩轉軑看好美股後市

股樓投資 22:26 2021/02/09

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摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson上周警告股市或會出現泡沫風險，但今周Wilson便發報告轉軑看好後市。

【連登契媽】Cathie Wood紅到去南韓　南韓散戶稱「搖錢樹」　旗下基金規模破500億美元

Wilson指，今次調整反映貪婪再一次戰勝恐懼，散戶上周的大量買入，令市場或會出現短期動盪，但在眾多企業業績好過預期，聯儲局、財政部的寬鬆刺激持續下，已經回到雞犬皆升的格局。他又指，投資者在牛市會加大槓桿，而過去數周，避險基金的槓桿水平便處於高位，更有大量散戶買入期權，市場普遍認為經濟將會迎來復甦，而長倉基金的現金水平亦降至紀錄低點。

Wilson 指出，上周股市反彈反映牛市即將重臨，但他提醒當投資者槓桿過高時，可能出現的風險可能性更大，但投資者要為股市可能出現的高波動做好準備，又指在經濟復甦下，看好銀行、原物料、工業和消費等周期股。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 股票 基金 期權 銀行 長倉 買入 美國聯儲局

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