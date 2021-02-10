【小老闆生意經@iM網欄】商店都需要大掃除？ 三大原則幫助去庫存

臨近農曆新年，家家戶戶都忙於大掃除。其實店舖跟家裡一樣，每年都需要有一年一次的大掃除。正所謂要「去舊迎新」，不好好清理一下庫存，店舖如何能有多餘的位置或資金去引進新產品呢？

零售企業清理庫存的重要性

其實不一定結業或生意不好才推出清貨大減價的優惠，有時候，清理一下存貨，增加到可周轉的現金流，再在過年後引進新產品，對一間店舖來說，也未嘗不是一件好事。

要知道，一間店內的產品，一定有暢銷及不暢銷之分。暢銷的產品，固然可以貨如輪流轉，賣完再入貨。但至於一些不暢銷的產品，可能自入貨以來一件都賣不出去，那應怎麼辦？店舖的位置有限，不可能將賣不出的貨無限期地累積，在這個時間，店舖或可趁著新年前推出一次清貨大減價的優惠，好好清理存庫之餘，更可以把銷售量較差的產品以低價出倉，去吸引人前來購買。

然而，本欄前期的文章亦有提到不同清貨減價、清理庫存的做法，除了利用折扣優惠吸引顧客，還可以利用捆綁式銷售、售價「8」 、「9」字尾或推出福袋等等的銷售策略，去吸引顧客前來消費。

從「斷捨離」技巧中學習清理庫存

為什麼說清理庫存對一間店舖尤為重要？根據市場上的資訊，很多時一間公司之所以會經營不善或資金周轉不靈，都是因為在去存庫方面出了問題。實體門店需要租金、人工等各方面成本，存貨的累積或令商家不會積極地引入新貨源，日積月累下，店舖就會因為高存貨的問題而導致資金鍊出現斷裂，最終或會陷入結業的危機。

筆者經營零售門店都有數年的時間，明白到每年趁清貨減價的日子去清理存貨的重要性。不過人們總是有「捨不得」的心理，某件產品明明自入貨以來已銷售很差，但又會有此產品可能「總有一天會賣到」的心態，而「捨不得」對其進行大減價，繼而令其去庫存的過程出現阻濟。在此時候，或可參考「斷捨離」的基本技巧。

所謂「斷捨離」的定義，就是實行「斷」和「捨」之後，可以放開對物品的執著，而處於「離」的輕鬆自在狀態。筆者並非叫大家要「掉」去所有高庫存的產品，而是想分享一下如何在店內挑選一些需要清貨大減價的產品。

根據經驗，筆者認為可以進行清貨大減價的產品不外乎三大原則，一是產品超過兩至三個月以上的時間都沒有人問津；二是產品賣出的成本效益不成正比，例如售出後利潤不高的情況下，貨品亦需時很久才可成功售出；三就是其庫存比例相比其他同類型產品多出一大截。如同時符合以上三大原則的產品，在一年一度清貨大減價的時侯，商家就可以不留餘力予其折扣，即使賺不回成本價也好，亦要力求產品可以在此時成功出售。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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