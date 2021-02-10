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【疫市開店】ACX Cinemas開店4日因限聚令關門　為何今年決定繼續擴張？

商業 10:00 2021/02/10

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小型電影院「ACX@北角匯」於去年年底開幕4日後即被勒令停業，但仍看好本地小型戲院市場潛力。（曾耀輝攝）

據消息指，電影院等傳播風險較低的處所，有望年初七在限制下重啟。小型電影院「ACX@北角匯」於去年年底開幕4日後即被勒令停業，但仍看好本地小型戲院市場潛力，預料明年年底於港鐵沿綫，加開約2間新電影院。

宏寰文化傳播及ACX Cinemas總監黃永峯表示，公司業務包括電影投資、製作和發行等，今次進駐北角匯開電影院，皆因疫情下發展商提供較好條件，成本符合且佔地面積不算太大，相信是「逆流而上」的商機。

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然而，電影院開幕4日因疫情須關閉。黃認為，疫情下要停業並非公司能控制，只是新春是黃金檔期，最大期望是能夠復業，而在農曆年重開將不會提供新張優惠。雖然疫下缺乏荷里活片源，但他強調，《拆彈專家2》、《神奇女俠1984》等亦可上映。加上他計劃推出懷舊電影，對新一代而言「懷舊即是新」，未算有太大影響。

倘若未能重啟，黃亦希望「少少改營」，舉例容許電影院小食部營業，銷售爆谷、熱狗等；以及開放大堂銷售電影的海報或相關作品。

ACX@北角匯4間獨立影院 特設港產片專屬影院
ACX@北角匯佔地約7,000平方尺，設有4間獨立影院，合共提供143個座位。黃永峯表示，電影院包括裝修投資約8位數字。而他認為，經營小型電影院與大型電影院相比彈性較大，入座率容易滿，亦能投放更多資源在觀眾體驗上。他續指，地方面積「無得變」，但座位上可改動，如第一行全院椅背彎少少，同時全院座位設真皮椅，看銀幕和坐下都較舒服。

坊間大型電影院標榜銀幕、畫質和聲效。黃認為，上述三方面發揮空間有限，故重視觀眾觀影前後的體驗。他稱，普遍電影散場通道甚少設計，該院今次設計星空隧道，觀眾散場亦可打卡。

【限聚令放寬】有消息指美容院或年初七重開　業界未有消息惟復業「有機會」

黃更在院內多項主題影院，包括按摩掎影院、港產片專屬影院等。他解釋，部份港產片大院綫在不知票房下未必讓其上映。惟他相信港產片有潛力，便特設一個影院全天候播放。

記者：馬意文

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