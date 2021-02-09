6個數碼電視節目台　12月1日起轉用新發射頻率

現時六個數碼電視節目台將由今年12月1日起轉用新發射頻率，通訊辦呼籲市民因應使用的天線接收系統作好準備，留意大廈和承辦商的通告和安排，以及在有需要時重新搜台，以繼續接收有關電視節目台的訊號。

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該6個數碼電視節目台為電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。



上述數碼電視節目台現時使用600／700兆赫頻帶內的發射頻道。2020年11月30日終止模擬電視廣播後，這些發射頻道將會停止使用並遷移至500兆赫頻帶運作。頻道整合後騰出的頻譜，可供包括5G的高增值流動電訊服務之用，提升網絡容量和覆蓋，並紓緩現時擠塞的室內流動電訊熱點，例如港鐵車站。政府計劃於今年年底前指配有關頻譜，以支援香港的整體電訊和智慧城市發展。



各公共屋邨、私人住宅大廈／屋苑或多層大廈一般都是使用公共天線廣播分配系統或大廈內的同軸電纜系統，為預留充足時間讓這些業主或物業管理者安排所需的系統調整工作，上述六個數碼電視節目台將於今年4月1日至11月30日同步在現行和新的發射頻率廣播（同步廣播）。

12月1日同步廣播結束後，該6個數碼電視節目台只會在新發射頻率廣播，各電視節目台的選台編號（即31、32、33、81、96及99）維持不變。



通訊辦發言人表示，因應頻道遷移，公共天線廣播分配系統或大廈內同軸電纜系統擁有人應作好準備，聘用承辦商在同步廣播期間調整系統，以確保其大廈的住戶可以繼續接收有關的電視節目台。「使用自設天線的住戶（包括居於村屋、平房、唐樓等的住戶）一般無須為接收天線升級，如他們於今年12月1日凌晨後未能收看頻道遷移涉及的任何一個節目台，可使用其數碼電視器材重新搜台，便可繼續接收相關節目台。」





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責任編輯：黎淑雯

