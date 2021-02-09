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【高銀財困】潘蘇通向鷹君出售港鐵何文田站上蓋發展權　已付10億元誠意金

股市 21:01 2021/02/09

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何文田站上蓋暫有2期發展項目，1期由潘蘇通私人持有，總樓面約74.27萬平方呎。

鷹君 （00041） 公布，周二（2月9日）已與高銀金融 （00530） 主席潘蘇通、高銀地產及高鉎投資，就港鐵 （00066） 何文田站上蓋發展項目訂立框架協議，將項目發展商的一切權利及責任更替予鷹君或其代名人。鷹君將承擔發展協議項下作為發展商的所有權利、享有權、義務及責任。

高銀金融去年虧損74.6億元【下一頁】

鷹君已向港鐵支付總額10億元的可退還誠意金，而誠意金將由港鐵託管至2月25日，在此日前前，鷹君享有排他權利，可就何文田站上蓋發展項目進行盡職審查，並擬備最終協議，供潘蘇通等簽署。

根據鷹君與港鐵的框架協議，港鐵須於2月25日或之前按要求償還有關誠意金，如無提出有關要求，誠意金須於2月26日由港鐵用作支付有關項目整筆款項的部分付款。

高銀金融國際中心早前已售出【下一頁】

何文田站上蓋暫有2期發展項目，1期由潘蘇通私人持有，總樓面約74.27萬平方呎。項目指定作私人住宅用途，預期將發展成800至1000個住宅單位。 

相關文章：【高銀白武士退出】高銀金融：長實高層馬勵志辭任因工作日益繁重　無充足時間履行職務

 

編輯：陳韻妍

港股 金融 潘蘇通 港鐵 高銀金融（00530） 鷹君（00041） 何文田 鷹君 港鐵 高銀

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