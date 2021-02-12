【農曆新年】港股牛年當旺？　專家嚴選牛年八大牛股！

環球股市鼠年表現未算差，多隻股份均創新高。踏入牛年，香港市場又有沒有甚麼潛力股？本網因應農曆新年，邀請了八位分別來自不同券商或基金的投資專家，為大家推介牛年心水股，希望可助大家牛年得利，股場上旗開得勝。

安山資本資產管理部董事黃志陽

心水股︰阿里巴巴 （09988）

阿里巴巴因螞蟻集團事件而令到估值受到困擾。螞蟻上市雖遙遙無期，但估計政策風險已經過了頂峰，隨着重組計劃慢慢出爐，投資者會重新關注阿里的基本因素和估值，並使該股估值慢慢地和其他科網龍頭睇齊。

電商服務為阿里巴巴帶來穩定收入和增長，而阿里雲業務亦開始找到盈利，如果政策風險慢慢消除，阿里估值會慢慢體現，建議250元以下買入，目標350元。

中薇證券研究部董事黃偉豪

心水股︰藍月亮 （06993）

內需消費股受惠國策支持，集團屬內地知名洗衣液品牌，在客戶黏度方面較具優勢，盈利增長穩定。目前股份市值約900多億元，預計在本月底公布的恒指公司季檢有望被納入港股通，吸引南下資金追捧。以每手入場費計，亦適合作利是股之選。建議可於15元水平買入，目標上望19.16元。

獨立股評人溫鋼城

心水股︰港交所 （0388）

港交所2000年上市至今不斷破頂，適合作長綫投資之選。而由本港市場發展來看，香港將成中資科技股上市中心，意味北水流入規模往後有增無減，利好港交所收入持續增長，根據市場預測，港交所今年盈利增長或超過兩成。

另一方面，港股所屬少有不斷獲北水支持的本地股份，建議待該股回落至500元水平左右吸納。

利達資產管理基金經理黃耀宗

心水股︰眾安在線 （6060）

踏入牛年，基金自去年於27元左右開始加倉的眾安在線料可顯現其健康科技的價值。眾安在線最近獲得ARK「女股神」增持及集團發佈2020年度扭虧為盈已逐步引證其潛力。料股價短線先挑戰上市價59.70元；現市值約680億，相信長線市值破1000億是指日可待的事。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠

心水股︰香港電視 （01137）

疫情令網購習慣平常化，香港電視亦因此成為本地網上超市龍頭，去年12月份總商品交易額（GMV）達5.71億元，今年GMV目標達70億元，加上成立新業務Shoalter協助本地商家成立電商平台，及向海外輸出電商技術，會是未來兩至三年公司的增長點。建議14.5元左右買貨，目標看20元。

耀才證券研究部總監植耀輝

心水股︰國際家居零售 （01373）

國際家居零售屬疫情間其中一隻受惠股，本業發展穩健，通過產品多樣化，以及「123by ELLA」和「多來買」等品牌推動收入增長，並積極拓闊產品組合，加上現價計息率達8厘，屬長線（半年至一年）投資之選。可考慮於2.5元附近買入並作中長線部署，目標3元。

富昌證券聯席董事譚朗蔚

心水股︰康師傅 （00322）

集團在內地的即食麵市場佔據龍頭地位，能有效享受內需及疫情下宅經濟所帶來的紅利，加上飲料方面擴大覆蓋至支裝水，攻佔中上游市場，可望帶動集團的整體增長，為股價創造升浪，目標價20元。

信誠證券聯席董事張智威

心水股︰快手 （01024）

快手是中國最廣泛使用的社交平台類應用程式之一，知名度十分高，而快手上市後短時間內納入大型指數，當中包括恒生科指、國指、恒生綜合指數，以至MSCI旗下指數等，股價有望挑戰更高水平。

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