【美股焦點】嗶哩嗶哩績前遭瑞信降評級　建議投資者耐心等候最佳入市機會

▲ 嗶哩嗶哩績前遭瑞信將評級。

熱門中概股之一的視頻股嗶哩嗶哩bilibili（美：BILI）公布財報前遭瑞信降評級，從「跑贏大市」下調至「中性」，反而目標價由110美元升至145美元。該行給出理由是，視頻領域bilibili依然能夠倚賴內容生態系統構建強大的「護城河」，惟隨著股價急升令估值吸引力降低。而最新目標價反映該行預測今年bilibili單個月活用戶價值為252美元，對比快手仍折讓，未來增長空間巨大，建議投資者等股價回調後再入市。

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瑞信將bilibili與快手科技 （01024） 進行比較，就單個月活躍用戶而言，後者單個月活用戶價值為337美元，遠高於前者；就收入與單個月活用戶之比，快手為bilibili的2倍，故bilibili潛在巨大增長空間，不過近一年股價升逾4倍，建議投資者需待股價回調，尋找最佳入場時機。

bilibili將於新年後（2月24日）公布第四季業績，周二（9日）美股盤前升近2%，現價147美元，市值為500億美元（3882億港元）。

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瑞信預測，bilibili去年第四季用戶增至2億。在廣告及增值服務帶動下，營收按年增長85%。按業務劃分，遊戲業務按年增長44%至12.5億元人民幣，廣告業務按年增長115%，增值服務及直播業務按年增長100%。

瑞信認為，市場對bilibili未來用戶增長寄予厚望，尤其是內地Z世代及80後的年輕人達4.6億，按照現在的用戶數，意味未來潛在較大的增長空間，料今年月活躍用戶達到2.5億。

瑞信指出，隨著B站品牌知名度擴大、垂直領域拓寬及新廣告增加，估計2021年營收將按年增長51%。增值服務及直播業務按年增長42%，遊戲按年增加23%依然為現金收入的主要來源。

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編輯：陳華