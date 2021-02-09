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世衛調查指新冠病毒最有可能經動物傳人　實驗室洩漏機會低

環球政經 22:11 2021/02/09

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由世界衛生組織牽頭的國際科學家小組於周二（9日）表示，在尋持首個新冠肺炎感染願頭的工作仍在「進行中」，以進一步研究該疾病在人類感染前，是如何和是否經由動物傳播。

過去四個星期，科學家小組一直在中國首次發現新冠肺炎的武漢市進行研究，以尋找新冠肺炎流行起源的線索。調查人員團隊分別到醫院、實驗室和市場，包括華南海鮮市場、武漢病毒研究所和武漢市疾病預防控制中心實驗室等地進行調查。

世衛跨物種動物疾病專家Peter Ben Embarek指，新冠肺炎中間宿主是「最可能」傳播到人類。他續指，這種假設需要針對性研究。調查的最初結果未有找到，有關在2019年12月之前在武漢或其他地方爆發大規模新冠肺炎的證據。不過研究人員確實於當月，華南海鮮市場以外發現新冠肺炎廣泛傳播的證據。

研究人員否認武漢病毒學研究所洩漏冠狀病毒的理論。Peter Ben Embarek指出，由於實驗室事件假設極不可能傳入人群，因此專家不會對該研假設作進一步研究。

另一方面，聯合專家考察組中方組長梁萬年指，從，蝙蝠、穿山甲身上發現的的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，有機會是新冠病毒的宿主，但這種關聯性並不足以認定為新冠病毒的直接祖先。

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責任編輯：黎淑雯
 

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