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【每日焦點】小心下載Apps！蘋果、Google先後揭出現偽冒及惡意程式

科技 21:00 2021/02/09

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近日資訊安全機構及海外應用程式開發者分別指控，蘋果（Apple）的App Store商店及Google的Play商店出現惡意程式，呼籲用家小心及避免使用。

對於手機不離身的香港人來說，手機應用程式（Apps）也相當重要！近日資訊安全機構及海外應用程式開發者分別指控，蘋果（Apple）的App Store商店及Google的Play商店出現惡意程式，呼籲用家小心及避免使用。

一位海外應用程式開發者近日在Twitter上指控，蘋果App Store上存有多款偽冒Apple Watch鍵盤輸入法的應用程式，指這些應用程式的欺詐行徑相同。其中主要利用虛假的評論及應用程式評分來吸引用戶，同時指示、要求用戶付費訂閱才可啟用，惟最終上並無提供相關功能。

>>>【偽冒Apple Watch鍵盤App】蘋果App Store詐騙App下架　分析公司：每年騙取1550萬

而資訊安全公司研究人員也在Google Play商店上發現，下載超過1,000萬次、由Lavabird Ldt開發的QR掃描器「Barcode Scanner」，竟在一次更新後從正常程式變成惡意軟件，導致上百萬使用者的手機遭受感染。

>>>【網絡安全】Google Play商店下載破千萬　熱門條碼掃描App慘遭木馬程式入侵

【其他科技新聞】

【5G電腦】Samsung首款5G筆電正式抵港　搭載Intel第11代晶片支援5G網絡　售16,480港元

【攜手合作】滙豐夥HKTVmall　用商業數據簡化商戶融資程序

責任編輯：曾曉汶

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