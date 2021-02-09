【港交所388】港交所委任歐冠昇為行政總裁 首次由外籍人士擔此職位

香港交易所（00388）收市後宣佈，委任歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN）為集團行政總裁，於5月24日起生效，任期3年，這是首次有外藉人士擔任此職位。有關委任需要待證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》第70條批准後才正式生效。獲批准後，歐將出任集團董事會的當然成員，於2021年5月24日生效。

歐冠昇現年52歲，生於阿根廷，現為摩根大通私人銀行國際市場首席執行官，並為該行資產及財富管理業務管理委員會成員。他於1990年加入摩通，過去30年曾出任該行多個不同業務及地域的領導職務，包括2012年至2020年出任亞太區主席兼首席執行官，以及2005年至2012年擔任摩通拉丁美洲首席執行官。他持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院理學士（經濟）學位。

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港交所相信，歐冠昇的豐富國際經驗，以及對環球資本市場的深厚認識，將有助繼續提升集團的競爭力和促進香港獨特金融市場的持續增長和發展。而且他具備金融領域專長，並擁有卓越的領導經驗、良好的地區及國際關係和國際視野，這些均是遴選過程中的重要考慮因素。此外，集團相信歐氏的專長配合集團現有的技能將會相得益彰，有利於集團繼續推進「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」這三大戰略。

鑑於歐冠昇的委任，戴志堅將於5月23日退任港交所代理集團行政總裁及董事會當然成員。戴志堅將繼續擔任港交所聯席總裁及首席營運總監。港交所前行政總裁、現任高級顧問李小加表示，歐冠昇是他的好友，亦是中國的好朋友，香港的好朋友。他相信歐冠昇將會成為一位優秀的香港交易所集團行政總裁。

港交所全日跌0.8%，報514.5元，成交19.4億元。

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