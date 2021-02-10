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【網購優惠】實惠夥Zeek　初一至初四即日送貨兼享88折

商業 08:30 2021/02/10

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實惠Pricerite與智慧物流平台Zeek合作，初一至初四亦可享即日送貨服務。（實惠提供圖片）

疫情以來，顧客消費模式逐漸改變，網上購物及物流配送服務的需求不斷上升，因此，實惠Pricerite與智慧物流平台Zeek合作打造「新零售」購物體驗，初一至初四亦可享即日送貨服務，為顧客帶來更快速及靈活的送貨服務。

【網購平台】pandamart年內訂單量及分店數目逾倍增 西營盤分店將開幕

【網購商機】文創網站Pinkoi香港訂單按年增逾8成　港人網購最愛買竟然是...？

實惠網店新春假期亦有限時優惠，網店全面88折，以及購買食品或指定新春娛樂系列，購物折實後滿$388，並於每日13:00前完成付款，即可享即日送貨服務，送貨時間為每日16:00至21:00，讓顧客可安坐家中與家人盡享美食娛樂歡度春節。

精選過節美饌包括甄沾記X少爺啤椰爺嘢禮盒88折$103.9、官燕棧賀年福袋88折每套$235.9、新同樂紅燒一囗鮑魚150g（3樽裝）2件$386。精選新春娛樂包括Great Wall長城牌麻雀套裝88折$439.1、APOLLO輕便摺合式麻雀檯淺啡色配灰色$769等。

【Canon】直播商機大　佳能數碼影像坊新面貌　3大專區實現O2O體驗

責任編輯：朱悅瀅

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