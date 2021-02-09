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【限聚令放寬】消息指戲院有望初七重開　業界將做好12項準備

商業 20:20 2021/02/09

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香港戲院商會表示，業界會積極為重開做好準備，同時希望政府能支援受停業令影響的表列處所。（林宇翔攝）

有消息指政府將於年初七起（下周四）逐步放寬限聚令，如恢復晚市堂食、美容院和戲院等重開。香港戲院商會接受本報查詢時表示，戲院業界會積極為重開做好準備，同時希望政府能支援受停業令影響的表列處所。

【限聚令放寬】消息指初七可恢復晚市堂食　酒樓不抱期望　因已過新年旺季檔期

【限聚令放寬】有消息指美容院或年初七重開　業界未有消息惟復業「有機會」

若戲院能重開，戲院業界將採取以下措施，務求為觀眾帶來安全及舒適的觀影環境：
一.    限制座位數目
二.    同一行座椅中不可有一排連續多於4張座椅被佔用
三.    員工、觀眾必須配戴口罩
四.    為員工、觀眾量度體溫
五.    提供搓手液
六.    影院內不准飲食
七.    每一影院在放映後須進行清潔和消毒
八.    加長間場時間，以便有足夠時間進行清潔和消毒
九.    全戲院範圍均加強清潔及消毒
十.    處所張貼安心出行二維碼及呼籲入場人士掃瞄二維碼
十一.   員工需定期作檢測
十二.   於放映期間加強巡查以確保觀眾遵守規則

該會補充，停業163天戲院已經損失了多個黃金檔期，包括復活節、暑假、聖誕及新年，導致去年戲院收入大跌9成，又指今年的農曆新年檔期也損失了，預計戲院今年的情況也將會非常困難，希望政府提供與保就業相似的支援，令停業的表列處所可以繼續生存，其員工得以維持生計。

【酒店業寒冬】Staycation失吸引力裁員數千人　酒店集團籲放寬晚市堂食

記者：朱悅瀅

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