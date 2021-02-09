【限聚令放寬】消息指戲院有望初七重開　業界將做好12項準備

▲ 香港戲院商會表示，業界會積極為重開做好準備，同時希望政府能支援受停業令影響的表列處所。（林宇翔攝）

有消息指政府將於年初七起（下周四）逐步放寬限聚令，如恢復晚市堂食、美容院和戲院等重開。香港戲院商會接受本報查詢時表示，戲院業界會積極為重開做好準備，同時希望政府能支援受停業令影響的表列處所。

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若戲院能重開，戲院業界將採取以下措施，務求為觀眾帶來安全及舒適的觀影環境：

一. 限制座位數目

二. 同一行座椅中不可有一排連續多於4張座椅被佔用

三. 員工、觀眾必須配戴口罩

四. 為員工、觀眾量度體溫

五. 提供搓手液

六. 影院內不准飲食

七. 每一影院在放映後須進行清潔和消毒

八. 加長間場時間，以便有足夠時間進行清潔和消毒

九. 全戲院範圍均加強清潔及消毒

十. 處所張貼安心出行二維碼及呼籲入場人士掃瞄二維碼

十一. 員工需定期作檢測

十二. 於放映期間加強巡查以確保觀眾遵守規則

該會補充，停業163天戲院已經損失了多個黃金檔期，包括復活節、暑假、聖誕及新年，導致去年戲院收入大跌9成，又指今年的農曆新年檔期也損失了，預計戲院今年的情況也將會非常困難，希望政府提供與保就業相似的支援，令停業的表列處所可以繼續生存，其員工得以維持生計。

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記者：朱悅瀅