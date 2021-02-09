  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 20:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】入境人士隔離時需檢測2次 為防變種病毒

環球社會熱點 19:50 2021/02/09

分享：

英國政府宣布，要求旅客隔離期間需進行兩次新冠病毒檢測。

新冠肺炎變種病毒於多國肆虐，英國政府早前已收緊入境限制，要求入境英國人士需持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果。英國政府宣布，要求旅客隔離期間需進行兩次新冠病毒檢測，更強制部分由高風險地區返國的英國國民於酒店隔離。

【英國疫情】入境檢查粗疏 僅查25%旅客來源地 【下一頁】

【新冠疫苗】英國料每年需再打疫苗 今秋或打加強劑 【下一頁】

英國政府宣布，所有入境人士不論是在家中或酒店隔離，都必須在10日隔離期的第2日及第8日，分別進行兩次新冠病毒檢測。

英國衛生部表示，要求入境者檢測兩次是為了讓當局更有效追蹤新確診個案。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稍後將於國會下議院，就新措施提供更多細節。

另外，英國國民及愛爾蘭國民如由部分高風險地區入境英國，下周一（15日）起必須留在酒店隔離10日。如他們在隔離期間需要外出，必須有保安人員陪同。

根據英國政府制定的紅色名單（red list），上述措施適用於南美及非洲等33個地區。英國及愛爾蘭國民如由這些地區入境，需自費於酒店隔離。至於非英國及愛爾蘭國民過去10日如曾到訪這些地區，則會被禁止入境。

按照英國規定，乘搭飛機、火車或船的旅客要持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果，才可入境英國。邊境部隊人員會進行檢查，違例最高可面臨500英鎊（約5,340港元）的罰款。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】英國料每年需再打疫苗 今秋或打加強劑
2021/02/08
【新冠疫苗】英國料每年需再打疫苗 今秋或打加強劑
【英國疫情】入境檢查粗疏 僅查25%旅客來源地
2021/02/05
【英國疫情】入境檢查粗疏 僅查25%旅客來源地
【新冠疫苗】英國測試混合牛津及輝瑞疫苗功效 全球首次
2021/02/04
【新冠疫苗】英國測試混合牛津及輝瑞疫苗功效 全球首次
【英國疫情】首席醫療官指已過高峰 但感染率仍偏高
2021/02/04
【英國疫情】首席醫療官指已過高峰 但感染率仍偏高
【英國疫情】每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟
2021/02/03
【英國疫情】每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟
傳染病 疫情 英國 出入境管制 病毒檢測 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間20:00）

下一篇文章

拜登禁特朗普取機密情報 歐盟放心與美國分享情報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億
伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億
【移民澳洲】去年下半年向港人狂批簽證 技術簽證增9成
【移民澳洲】去年下半年向港人狂批簽證 技術簽證增9成
新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間20:00）
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
英媒：文翠珊與特朗普拖手是意外 隨即向丈夫「報備」
英媒：文翠珊與特朗普拖手是意外 隨即向丈夫「報備」
【國會暴亂】共和黨議員反指責任在佩洛西 而非特朗普
【國會暴亂】共和黨議員反指責任在佩洛西 而非特朗普