【英國疫情】入境人士隔離時需檢測2次 為防變種病毒

▲ 英國政府宣布，要求旅客隔離期間需進行兩次新冠病毒檢測。

新冠肺炎變種病毒於多國肆虐，英國政府早前已收緊入境限制，要求入境英國人士需持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果。英國政府宣布，要求旅客隔離期間需進行兩次新冠病毒檢測，更強制部分由高風險地區返國的英國國民於酒店隔離。

【英國疫情】入境檢查粗疏 僅查25%旅客來源地 【下一頁】

【新冠疫苗】英國料每年需再打疫苗 今秋或打加強劑 【下一頁】

英國政府宣布，所有入境人士不論是在家中或酒店隔離，都必須在10日隔離期的第2日及第8日，分別進行兩次新冠病毒檢測。

英國衛生部表示，要求入境者檢測兩次是為了讓當局更有效追蹤新確診個案。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稍後將於國會下議院，就新措施提供更多細節。

另外，英國國民及愛爾蘭國民如由部分高風險地區入境英國，下周一（15日）起必須留在酒店隔離10日。如他們在隔離期間需要外出，必須有保安人員陪同。

根據英國政府制定的紅色名單（red list），上述措施適用於南美及非洲等33個地區。英國及愛爾蘭國民如由這些地區入境，需自費於酒店隔離。至於非英國及愛爾蘭國民過去10日如曾到訪這些地區，則會被禁止入境。

按照英國規定，乘搭飛機、火車或船的旅客要持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果，才可入境英國。邊境部隊人員會進行檢查，違例最高可面臨500英鎊（約5,340港元）的罰款。

責任編輯：鄭錦玲