【微信女】證監會就凍結涉「唱高散貨」騙局帳戶　向富途及名匯證券發限制通知

▲ 證監會就近日社交媒體投資推薦騙局凍結相關帳戶。

近期社交媒體上「微信女」、「投資群組」等騙局層出不窮，亦引起監管機構注意。證監會宣布，向名匯證券有限公司及富途證券國際（香港）有限公司發出限制通知書，禁止它們處理或處置三個交易帳戶內的某些資產。這些資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關。

證監會表示，上述帳戶疑涉及於去年3月至10月期間，就兩家上市公司的股份進行市場操縱活動。該會表示，社交媒體「唱高散貨」騙局屬於操縱股票市場的手法之一。騙徒利用不同方法將某上市公司的股價人為地推高，然後透過不同社交媒體平台誘使投資者以高價買入騙徒拋售的股票。

有關限制通知書，將禁止富途及名匯證券兩家經紀行於該等交易帳戶的價值達到某個數額時，在沒有事先取得證監會的書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內的任何資產。其中包括：

（1）就任何證券訂立交易；

（2）處理證券或現金的任何提取或轉移，或處理因處置證券而產生的款項的任何轉移；及

（3）按該等帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示處置或處理任何證券或現金。

若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

證監會表示，調查仍在進行中，並認為就維護投資大眾或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

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編輯︰侯景成

