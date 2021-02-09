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九倉夥甘比、細劉、「重慶李嘉誠」張松橋等奪山頂地王　呎價5萬創新高

股樓投資 20:00 2021/02/09

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山頂地皮供應少，就算疫情肆虐，重挫本港經濟，呎價也創新高。兩年前曾流標的山頂文輝道豪宅地，早前拆細重推，其中文輝道2、4、6及8號地由九龍倉（00004）以120億元奪得，每平方呎樓面地價高達46,271元，創歷年住宅官地呎價新高，惟紀錄已被打破。地政總署公布，山頂文輝道9及11號住宅地，剛以72.5億元批出，每呎樓面地價高達50,010元。

值得留意的是，九龍倉今次夥拍前華置主席劉鑾雄胞弟劉鑾鴻、劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻、以及有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋、信置集團主席黃志祥持有的Boswell Holding Limited，購入上述山頂地王。

萊坊執行董事林浩文說，中標價十分理想，有利山頂豪宅市場，又指奪得土地的發展商在山頂有多個項目發售，可產生協同效應。他續說，項目會以「超豪屋仔」為主打，混合「低密度分層單位」發展，估計總發展成本料約100億元，而落成每呎可賣9萬元起。

地皮上周截標，共收5份標書，除了中標的九倉，其餘參與發展商包括：長實集團（01113）、新鴻基地產（00016）、恒基地產（00012）、嘉華國際（00173）。

延伸閱讀 【MSCI換馬】MSCI周三換馬 中金詳列合資格AH股名單 港股佔4隻 料1隻被剔除【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

賣地 九龍倉集團（00004） 陳凱韻 張松橋 劉鑾鴻

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