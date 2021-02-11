【疫市營商】連登契媽Tee與日系工藝品都有得買　代購網GeTheMall精選貨品迎網購大戰　

▲ 代購網疫下生意保不失 GeTheMall加強精選團購產品

不少商家轉型網購服務，對早已在市場的網購店來說，意味更激烈競爭。成立快將10年的本地代購網店GeTheMall分享，去年生意整體平穩，錄約5%增長，但預料本地網購對手愈來愈多。店方將加強所提供的產品種類，以及社交媒體策略，迎接挑戰。

GeTheMall主營網上代購業務，團隊蒐羅世界各地精選與折扣產品，現時每星期開設約50團商品團購活動，佔生意近8成，另亦為顧客代購其他海外商品。創辦人馬創森（Trevor）分享，去年其生意雖未受疫情嚴重打擊，但因競爭激烈，主攻精品、生活用品、衣飾等的他們並未有大幅增長。

▲ 針對今年生意策略，GeTheMall創辦人馬創森（右）與社交媒體編輯黃珮珮分享，疫情變數仍很大，生意發展未有大方向，要隨機應變。（梁偉榮攝）

他解釋，去年下半年可見經濟情況轉壞，加上包括小本經營的網店，以至旅行社、百貨公司等大企，爭奪網購業務，「我們又不能夠與人鬥平，因小店營運成本可以更低，而又沒有大企的宣傳資源。」他預期，今年情況偏向審慎。

作為團購代購網，GeTheMall既非大型網店包羅各類產品，生意就很取決於上架的團購貨品有多貼市。Trevor與該店社交媒體編輯黃珮珮（Jayne）分享，團隊每天花費精力尋找趣味貨品，坦言有難度，「網上資訊透明，雖然不怕其他網店『抄襲』，只能盡量尋找香港少見的商品。」

▲ 早前GeTheMall就找來「連登契媽」的服飾上架（Facebook圖片）

事實上，該店有多款主流品牌貨品，因受客人歡迎，每當有特價都會開團，另外則會提供一些趣味、反映近日話題的商品，例如日前就因美國股市受關注，推出知名投資人「連登契媽」Cathie Wood的主題服飾；港人無法出遊，該店亦推出多種日本工藝精品，以慰掛念之情。

GeTheMall旺角總店

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Jayne續指，去年受歡迎的團購產品，主要為家居用品與玩具，相信主因留家時間增多，其中最熱門的產品為一款日本製毛巾。兩人續分享，該店亦會代客戶購入海外貨品，包括的汽車零件、釣魚用品等，因客人由代購網處理購買所需手續，比起自行購買更便利。

策略上，該企將會加強所上架的團購產品，蒐羅合用與有趣味的網購商品，冀進一步貼近港人需要，兩受訪者表示，香港集運、網購盛行，代購網只能靠做好產品選擇，便利客人購買流程，才是生存之道。另外，去年該店推出自家會員專頁，讓用戶可以在網站直接下單、查詢、付費，現時網站錄接近4萬會員，相信改善使用體驗，有助吸引客人持續光顧。

記者: 周俊霖