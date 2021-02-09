【HSBC滙豐】英美德議員聯署致函滙豐杜嘉祺　促解凍許智峯銀行戶口

▲ 英美德議員聯署致函滙豐杜嘉祺 促解凍許智峯銀行戶口

HSBC滙豐（00005）早前應警方要求，凍結多名香港民主派人士的銀行帳戶，滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前就事件被英國國會傳召質詢。日前再有超過50名英、美、德等多國議員及政界人士聯署，向滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）發信，促滙豐盡快解凍前立法會議員許智峯的銀行帳戶。

滙豐祈耀年出席國會：凍結許智峰戶口出於當局要求 無政治考慮｜【下一頁】

路透社周一（8日）報道，來自英國、德國、美西及日本等地的議員及政界人士，日前致函滙豐集團主席杜嘉祺，促請滙豐應盡快解凍許智峯及家人的銀行帳戶，特別是其家人並沒有被起訴任何控罪，聯署信形容對此「高度關注」。

聯署信又批評，滙豐未有提供任何由法庭或警方發出的手令，以佐證藉此而採取凍結指定人士戶口的行動，而且拒絕公開回應許智峯一家提出的關注。

滙豐：別無選擇 遵守香港警方法律指示

報道引述滙豐發言人回應指，無法評論個別事件，重申香港警方去年12月初已公開解釋，指示銀行凍結許智峯相關銀行帳戶的理由。

發言人又稱，銀行別無選擇（had no choice），只可遵守香港警方的法律指示，凍結正接受調查人士的戶口。

滙豐：23日開董事會議 審議業績及2020年度任何股息

此外，滙豐收市後出通告指，將於2月23日召開董事會議，審議截至2020年12月31日止年度的末期業績公告，以及會否就去年度派發任何股息。

滙豐今日收報41.7元，升0.35元或0.8%，成交7.09億元。

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編輯：趙穎妍