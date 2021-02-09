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【2021牛年】減肥消脂、桌上遊戲　任天堂農曆新年Game推介

科技 20:00 2021/02/09

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不少民眾都選擇農曆新年安在家中抗疫，現在就推介4款由任天堂推出的Switch遊戲，可以支援與親友在線上遊戲！

還有數天就正式踏入2021牛年，雖然今次農曆新年仍然在疫情下度過，令不少民眾都選擇在安在家中，但是在吃過農曆新年的團年飯、開年飯，以及各種賀年糕點及煎炸食品後，可以透過甚麼輕鬆運動遊戲，或是支援與親友在線上遊戲可以選擇？

如果想在新春期間，選擇一些男女老少、可以進行全身運動的遊戲，炒熱家中氣氛，現在就推介4款由任天堂推出的Switch遊戲，其中亦有包括體感遊戲推介：

JustDance 舞力全開2021

  • 收錄了 40 首全球知名的歌曲，包括：Lady Gaga 與Ariana Grande的「Rain On Me」、南韓團體NCT127的「Kick It」、Tones And I的「Dance Monkey」等
  • 同時附贈 Just Dance Unlimited 隨選音樂串流服務免費體驗一個月，可以點播超過 600 首歌
  • 現時有提供全新的「快速遊玩」模式、增強版的「世界舞池」
  • 也可以回歸經典「Just Dance 舞力全開」遊戲模式，包括：孩童模式、揮灑汗水模式、合作模式，全家同樂！

世界遊戲大全51

  • 收錄世界51種桌上遊戲，包括香港熟悉、海外有名的遊戲，如「接龍」、「波子棋」、「鬥大細」、「二十一點」、「日式麻將」、「黑白棋」、「德州撲克」等
  • Switch可化身為棋盤，遊戲不僅能夠單機多人同樂，同時可支援鄰近主機連線以及透過網路連線與其他玩家對戰
  • 所有遊戲都收錄了簡單的介紹影片，包括遊玩方式的說明、提高水平提示，也適合未知遊戲規則或平時不怎樣玩遊戲的家人、朋友

Fitness Boxing 2： Rhythm & Exercise

  • 近日疫情限聚措施持續，GYM Room等運動場所亦須關閉，此Game就可以有不同以拳擊為基礎的鍛鍊組合，並有教練指示
  • 內有9位鍛鍊教練，只要按照教練的指示，配合節奏活動身體，就可-以運動全身，進行帶氧及肌肉訓練
  • 此新作還更新了鍛鍊組合及知名歌曲的背景音樂，有多款音樂及不同模式可以選擇

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健身環大冒險

  • 大受玩家歡迎的健身環大冒險（RingFit Adventure）推出已瞬間爆紅，坊間更有多個玩健身環成功減肥的例子
  • 以做運動殺怪過關為主題，將深蹲、跑步、平板支撐等動作融入

【2021牛年】Facebook、IG推農曆新年功能　增GIF貼紙、新Filter

責任編輯：張寶燕 

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