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【送鼠迎牛】牛年港股先升後跌　一文睇清蘇民峰牛年股樓預測

理財智慧 22:20 2021/02/09

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牛年到，堪輿學家蘇民峰早前接受《iMoney》專訪，指出牛年為水旺之年，有利酒店、貿易、旅遊、傳銷及航空等行業，「逢流動嘅都屬水！」

蘇民峰前一年受訪時已指出，投資者在2020鼠年低位入市，可持貨超過一年，待2021年的高位就是收成之時。他表示2020年入的貨，可持有至2021年秋天，靜待收成。

蘇民峰預期，牛年股市會是先升後跌之局，高位有機會出現2021年8月8日、10月8日、11月8日見頂；低位則有機會在1月、4月5日或5月6日。他又指牛年立春八字日時，水火相沖，秋冬恐怕會較為動盪。

牛年為水旺年，除了投資股票可留意屬水的行業，蘇民峰說，牛年入行從事金融、航運亦適合，「做生意的話，做水吧賣飲品都得！不過（創業）第一都係睇行唔行運，行運乜都得，唔行運做咩都執！」

樓市方面，蘇民峰預測牛年港樓依然處於高位，投資恐不易獲利，即使自用，也要提防秋冬或出現不利消息。「如果唔急的話，等2024年，其實每次20年地運，（樓市）都大逆轉。」他解釋，七運由1984至2003年，2004年之前數年、即1998年至2003年，樓市便連跌多年。如今處於2004年至2023年的八運，來到八運尾聲，這一兩年香港樓市亦有較大轉折，故不急於上車者可等。

不過，若有自住需要，蘇民峰依然贊成入市，「自住一定要買，唔好理樓價升樓價跌，供得起就要買！」他寄語自住上車客不要理會樓市升跌，每月供樓，可當作是租了一個永不加租的單位。

 

 

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責任編輯：葉卓偉

港股 蘇民峰

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