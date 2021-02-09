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拜登禁特朗普取機密情報 歐盟放心與美國分享情報

環球社會熱點 19:11 2021/02/09

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美國總統拜登上任後，已推翻不少由前總統特朗普制定的政策。據外媒引述消息人士指，拜登於上周五接受電視訪問時指，會禁止特朗普獲取任何機密情報。此消息傳出後，有部分歐盟盟友表示放心，將會再次與美國重建互信及分享情報。

拜登：特朗普抗疫政策比想像中更可怕 【下一頁】

拜登於上周五接受美媒訪問時，表示特朗普是個「行為飄忽」（erratic）的人，認為特朗普不應再獲得國家機密情報，以防特朗普因口疏洩密。歐洲有3個不同情報部門官員對此表示認同，並願意再次與美國分享機密情報。

屬北約成員之一的歐洲高級官員表示，過往特朗普時期，國家安全機構普遍不願意分享把情報分享給美國，因擔心情報會透過總統向俄羅斯大使分享，其中特朗普曾向俄羅斯大使透露與「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）有關的以色列情報。

拜登擬禁特朗普獲機密情報權限 怕對方「口疏」洩密 【下一頁】

該官員續指，而拜登是次禁止特朗普獲取情報的舉動，屬意料之內的象徵式行為，以讓其他國家安心與美國分享情報。歐盟成員國的另外兩個消息來源亦指，基於拜登的明確立場，會再次與美國重建互信、改善及加強多方情報分享。

責任編輯：郭麗明

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