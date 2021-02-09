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【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息　政府：投資國泰時已預留彈性（第三版）

股市 21:36 2021/02/09

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【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息

國泰航空 （00293） 公布，董事局決定延遲派付原定於2021年2月16日到期應支付予優先股持有人的股息，涉款近3億元。國泰指，根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構成欠款，而在欠款完全支付前，國泰將不會派發普通股股息或回購其普通股。

國泰股價今早變動不大，截至9時45，國泰報6.55元，升0.2%。

財政司司長辦公室指出，環球航空業經營環境困難，政府作投資國泰航空的安排時已預留彈性，容許該公司延遲向政府派發優先股股息，在此之前，國泰不可派發普通股股息。

國泰去年6月獲政府注資，政府斥195億元認購國泰發行的優先股，而優先股的股息逐年遞增，首3年年利率為3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，餘下年期則為9厘；股息按每半年支付一次。不過，條款亦訂明，國泰董事會可出於任何原因，選擇全部或部分推遲原定在股息支付日期應支付的股息。

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編輯：陳韻妍

港股 航空 國泰航空（00293） 國泰航空
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