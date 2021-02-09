【美股焦點】台積電斥1.86億美元成立日本子公司　專注封裝技術研發　

▲ 台積電將成立日本子公司。

台積電（美︰TSM ，台︰2330）計劃在日本興建一座研發中心，擴展公司的3DIC材料研究。新設施亦將執行先進製程半導體封裝與測試。此外，據報台積電也正在考慮於當地建立一條生產線。

據外電報道，台積電打算投資約200億日圓在東京東北方茨城縣設立一座研發設施。台積電最新的董事會決議紀錄顯示，董事會已核准於日本投資設立一家百分之百持股之子公司，實收資本額不超過186億日圓（約1.86億美元），以擴展公司的3DIC材料研究。

日本企業是全球的主要半導體設備和原料製造商，其中包括東京威力科創（Tokyo Electron）、信越化學工業（Shin-Etsu Chemical）、JSR、迪恩士半導體科技（SCREEN Semiconductor Solutions）、等等。

此外，台積電為使美國亞利桑那州的新工廠順利建造投入生產5納米製程晶片，計劃在初期投入超過600人，包含既有員工逾300位，及新招募300位員工。

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編輯︰侯景成