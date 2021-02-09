▲ 澳洲將通過立法要求科企向媒體付費，無視Google威脅退出。

澳洲計劃立法要求Google等平台轉載新聞時，需向澳洲新聞機構付費。澳洲就新聞付費立法的計劃引起Google不滿，Google更威脅會退出澳洲市場。但澳洲通訊部長強調，澳洲政府雖然不希望Google退出，但仍會繼續要求科企平台向新聞機構付款的立法工作。

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澳洲去年12月推出這項法案，規定Google等平台轉載新聞需向新聞機構付款。如雙方無法就新聞付費達成交易協議，將交由政府任命的仲裁員決定價格。

法案推出後，Google表示將會考慮不為澳洲提供收搜索引擎服務。至於Facebook則表示，將會禁止澳洲民眾於Facebook和Instagram上分享本地及國際新聞。

澳洲通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）周二（9日）接受CNBC採訪時表示，澳洲政府將會快速（fairly soon）通過科企向澳洲新聞機構付費的法案，期望在澳洲展開業務的企業屆時能遵守相關法律。

弗萊徹指當局留意到主要是美國企業的科技巨企，近年在不滿意政府規管的情況下，就會威脅要撤出澳洲。

Google於澳洲擁有壟斷市場地位，佔當地的市場佔有率達94.5%。弗萊徹強調政府不希望Google或Facebook退出澳洲市場，但政府立法的主要原因是，希望科技巨企能與當地新聞企業達成滿意的商業協議。

責任編輯：鄭錦玲