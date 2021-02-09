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【新冠疫苗】俄羅斯疫苗乏人問津 當局派雪糕作招徠

環球社會熱點 18:49 2021/02/09

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各國期望加快新冠疫苗接種速度，有國家甚至出現疫苗緊缺情況。但俄羅斯情況卻反行其道，國內新冠疫苗乏人問津。即使俄羅斯當局推出接種疫苗後可獲免費雪糕措施，希望增加民眾接種新冠疫苗意欲，但情況依然未有改善。

俄羅斯採用的是自家研發的「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗，俄羅斯民眾接種費用全免。根據《彭博》報道，現在俄羅斯已經停止更新接種數據。即使俄羅斯當局推出每名接種民眾可獲免費雪糕的措施，在1月下旬時候疫苗依然備受冷落。所有希望接種的俄羅斯居民，可以在免於排隊的情況下可獲接種。

俄羅斯「史普尼克5號」新冠疫苗 有效率91.6% 【下一頁】

一間位於莫斯科的接種中心首席醫生Natalya Kuzentova表示，即使中心由早上十時至夜晚十時開放，並且接受無預約人士，亦曾錄得全日只有35人的記錄。

但她表示，民眾傾向在商場接種疫苗，每日都有約300人在商場接種疫苗。她同時指接種情況可能受天氣影響，因莫斯科近期連日大雪。

歐美多國正面對疫苗供應短缺的問題，但俄羅斯國內卻出現供過於求的情況。《彭博》分析指原因，或是俄羅斯未能成功說服民眾相信疫苗效用所致。俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）曾訂立目標，今年年中要為全國六成人口接種。但現在俄羅斯可能有未能達標的風險。

截止1月底，莫斯科已經在診所、美食廣場，甚至歌劇院等地，設立了過百間接種中心。

責任編輯：李俊儀

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