【網絡安全】Google Play商店下載破千萬　熱門條碼掃描App慘遭木馬程式入侵

▲ 外國資訊安全公司Malwarebytes公布，在Google Play商店下載超過1,000萬次、由Lavabird Ldt開發的QR掃描器「Barcode Scanner」，竟在一次更新後從正常程式變成惡意軟件。

二維碼（QR code）近年在全球普及，不少人會在手機安裝QR掃描App，方便在出行或購物時使用。惟近日外國資訊安全公司Malwarebytes公布，在Google Play商店下載超過1,000萬次、由Lavabird Ldt開發的QR掃描器「Barcode Scanner」，竟在一次更新後從正常程式變成惡意軟件，導致上百萬使用者的手機遭受感染。

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據Malwarebytes報告指，有用戶投訴Barcode Scanner會透過默認瀏覽器突然打開廣告，其後研究人員發現，該程式在去年12月的版本更新中，遭植入廣告木馬程式，而過往的版本從未出現過相關狀況。

研究人員指出，是次更新能繞過Google Play Protect安全防護機制，令人相當恐懼。而且現時也仍未得知，該企是有計劃添加惡意代碼，抑或是遭黑客入侵，將正常的程式變成惡意程式。而目前Google已將Barcode Scanner從Google Play應用商店下架，惟用戶若仍在使用該程式或已下載到手機，則必須立刻手動卸載。

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責任編輯：曾曉汶