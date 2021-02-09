【騰訊股價】33款進口遊戲獲批版號 騰訊《英雄聯盟手游》、網易《寶可夢大探險》等上榜

▲ 國家新聞出版總署公布，33款進口網絡遊戲獲得版號。

國家新聞出版總署公布，33款進口網絡遊戲獲得版號，包括騰訊 （00700） 旗下《英雄聯盟手游》及《艾蘭島》，網易 （09999） 的《星戰前夜：無燼星河》、《暗黑破壞神：不朽》及《寶可夢大探險》，心動公司 （02400） 的《尋找天堂》及《無盡旅圖》，而中手遊 （00302） 的《幻想神姬》亦上榜。

84款國產遊戲獲發版號 騰訊《金屬對決》上榜，看【下一頁】

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《英雄聯盟手遊》為全球經典電腦遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）的手遊版，騰訊全資子公司Riot Games在去年10月下旬宣布在印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國以及泰國開放地區公測，其他地區預計在2021年推出。《英雄聯盟手遊》獲發版號，意味其獲准在內地商業化。

《艾蘭島》為探險遊戲，並允許玩家自由地創造和修改村莊，也可設置為不同時代，例如狂野西部、中世紀歐洲、蒸汽朋克世界等。

騰訊今日收報740.5元，升0.5%，成交79億元。

《暗黑破壞神：不朽》為大型多人線上動作角色扮演遊戲，遊戲開放野蠻人、武僧、秘術師、狩魔獵人、聖教軍與死靈法師等六大職業。《星戰前夜：無燼星河》則容許玩家可以自由深入宇宙進行探索與發展，駕駛一百多種船艦，加入軍團參與宇宙戰爭，或是自由進行船艦製造、商業貿易等活動。

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編輯：袁諾曦