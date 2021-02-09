  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】33款進口遊戲獲批版號 騰訊《英雄聯盟手游》、網易《寶可夢大探險》等上榜

股市 18:22 2021/02/09

分享：

國家新聞出版總署公布，33款進口網絡遊戲獲得版號。

國家新聞出版總署公布，33款進口網絡遊戲獲得版號，包括騰訊 （00700） 旗下《英雄聯盟手游》及《艾蘭島》，網易 （09999） 的《星戰前夜：無燼星河》、《暗黑破壞神：不朽》及《寶可夢大探險》，心動公司 （02400） 的《尋找天堂》及《無盡旅圖》，而中手遊 （00302） 的《幻想神姬》亦上榜。

84款國產遊戲獲發版號 騰訊《金屬對決》上榜，看【下一頁】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《英雄聯盟手遊》為全球經典電腦遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）的手遊版，騰訊全資子公司Riot Games在去年10月下旬宣布在印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國以及泰國開放地區公測，其他地區預計在2021年推出。《英雄聯盟手遊》獲發版號，意味其獲准在內地商業化。

《艾蘭島》為探險遊戲，並允許玩家自由地創造和修改村莊，也可設置為不同時代，例如狂野西部、中世紀歐洲、蒸汽朋克世界等。

騰訊今日收報740.5元，升0.5%，成交79億元。

《暗黑破壞神：不朽》為大型多人線上動作角色扮演遊戲，遊戲開放野蠻人、武僧、秘術師、狩魔獵人、聖教軍與死靈法師等六大職業。《星戰前夜：無燼星河》則容許玩家可以自由深入宇宙進行探索與發展，駕駛一百多種船艦，加入軍團參與宇宙戰爭，或是自由進行船艦製造、商業貿易等活動。

相關文章：

【Steam】中國版Steam「蒸汽平台」今日公測 首批遊戲包括《DOTA2》、《戴森球計劃》

【騰訊股價】騰訊、嗶哩嗶哩入股遊戲開發商東極六感 代表作《第五大發明》

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦

港股 中手遊（00302） 心動公司（02400） 網易－S（09999） 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【港交所新CEO】港交所委任港人歐冠昇為行政總裁、出身摩通　李小加：香港、中國好朋友（第三版）

下一篇文章

【盈喜盈警】一文看清企業數據　前海健康料去年由盈轉虧（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【快手股價】快手升一成半創新高　2月23日起納入國指科指、北水需等6個月（第四版）
【快手股價】快手升一成半創新高　2月23日起納入國指科指、北水需等6個月（第四版）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）