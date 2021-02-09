【ET講股通】孫運喜：沒有北水的日子　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

港股未見明顯方向，恒指全日升156點，收報29476點，大市總成交1,499億元。吉利汽車 （00175） 升3.7%至29.3元，中海油 （00883） 升3.4%至8.88元，創科 （00669） 跌2.9%至122.8元。

憧憬紓困方案通過 美股造好

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，外圍表現理想，美滙回落至91以下，道指再創歷史新高，主因拜登有意盡快通過1.9萬億美元紓困方案。投機氣氛熾熱，Bitcoin向上逼近5萬美元。A股方面，上證大升2%。惟港股未見太受惠，主因北水新春前關閘，令成交大為縮減。

炒股不炒市，吉利銷售數據佳。中海油造好，主因憧憬油價受惠經濟復甦及產能重啟需時。二綫科技股如心動 （02400） 、微盟 （02013） 等，皆有不俗表現。

展望後市，恒指料窄幅爭持，靜待北水重臨。

【「ET講股通」問股環節，包括︰金山軟件、九毛九、吉利、廣汽、偉祿集團、建滔積層板、騰訊、藥明巨諾、中芯、敏華控股︰立即觀看】

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