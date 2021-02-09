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【限聚令放寬】消息指初七可恢復晚市堂食　酒樓不抱期望　因已過新年旺季檔期

商業 18:06 2021/02/09

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現有社交距離措施於年初六（17日）屆滿，有消息指，部分措施年初七起（18日）有望逐步放寬，例如恢復晚市堂食。有中式餐館業者表示，暫時未收到有關消息，又指，即使初七可恢復晚市堂食，但已過新年旺季檔期，對刺激生意的幫助不大。

【限聚令放寬】有消息指美容院或年初七重開　業界未有消息惟復業「有機會」

就餐飲業而言，限聚令對中式餐館的影響尤甚，尤其適逢新年，酒樓亦不見旺場。香港餐務管理協會會長楊位醒指，酒樓新春午市茶市雖有生意，但2人一檯對生意影響始終大，而外賣、盆菜生意亦僅能幫補１成。他預料，酒樓在農曆新年檔期整體生意比去年大減6成。

他指，未收到初七可恢復晚市堂食的消息，但抱有期望。不過，由於酒樓主力仍需靠大檯、宴會維持生意，故他也坦言：「倘未能放寬每圍6位以上，生意也難有明顯回升效果」。

然而，中式酒樓彩翠軒負責人余先生指，對於初七可恢復晚市堂食不抱太大期望，因為已過新年檔期，加上大部份市民已預訂好賀年食品，故初七放寬對刺激生意幫助不大。他又指，雖然盆菜生意比去年多，但只是薄利多銷，料今年新年檔期整體生意只有去年2至3成。

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記者：蘇穎琪

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